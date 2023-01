«Ni le voy a discutir la cifra»: Mauricio Israel asegura que pagará millonaria deuda a Rodrigo Herrera

«Hola po’ olvidona». Mauricio Israel se dio un break en el reciente capitulo del programa, «Sigueme y te Sigo», para así abordar la polémica sobre la platita que le adeuda a Rodrigo Herrera.

Para entrar en contexto, el panelista de dicho programa, hace un tiempo contó que antes de que saliera del país y por su crisis financiera, le pidió al periodista que sea su aval para rehipotecar un automóvil de gran valor. Por esto, Herrera tuvo que dar la cara por dichos pagos, los cuales habrían sido aproximadamente de 15 millones de pesos, según consigna La Cuarta.

Dicho esto, y en la edición de este lunes del espacio de TV+, los panelistas hablaron sobre diferentes controversias en el pasado año, recordando lo ocurrido entre Rodrigo y su ex, Denisse Flores.

Bajo este sentido, Mauricio Israel pidió un ambiente de más seriedad y abordó la polémica en la que ha estado envuelto hace ya su buena cantidad de años con el comunicador.

Mauricio Israel y la polémica deuda

A lo que partió señalando, “hay cosas que duelen, sobre todo cuando no sé dice toda la verdad. Tú has contado cosas que son verdad y otras cosas que no son verdad, y tú lo sabes perfectamente bien”.

Luego de ello, el periodista deportivo aprovechó la instancia para hablarle directamente a Herrera, “Cuando tú quieras, en el lugar que quieras, y dónde quieras, lo mismo que dice en el 2011, 2013, lo mismo que te dije cuando me llamaste por teléfono para que habláramos (…) Cuándo quieras y dónde quieras”.

Agregando que, «yo quiero abrazarlo. Quiero terminar esta historia con él, y quiero terminarla de la mejor manera posible. Yo te quiero Rodrigo, te quiero mucho”.

Ante esto, su compañero Andrés Baile le consultó si acaso desmentía las declaraciones de Herrera, por lo cual este respondió de inmediato. “No, nunca he desmentido nada, lo del auto es cierto. Él me avaluó un auto, el auto se entregó, se pagó la deuda”.

A lo que afirmó, “él dice que en algún momento me prestó una plata, yo nunca lo he puesto en duda. No recuerdo monto, si fue un millón o dos. No me acuerdo exactamente cuánto era, yo tengo un monto en mi cabeza”.

Tras todos estos dichos, el panelista se comprometió a pagar el monto que le digan, “Ni le voy a discutir la cifra (…) Hay personas a las que les conviene más tener esa deuda, para poder cobrarla públicamente».

Para cerrar, Israel se dirigió nuevamente al comunicador, “mi oferta, mi propuesta, Rodrigo, ven, arreglemos está cuestión, abracémonos y terminemos bien, porque yo te quiero, te quise durante los 20 años que trabajamos juntos y te voy a seguir queriendo hasta el día que me muera”.

Revisa el momento aquí: