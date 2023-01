¡Se lució! Las hermosas postales de Marlen Olivari en Venecia

Marlen Olivari, sorprendió a sus seguidores en redes sociales luego de publicar diferentes momentos de su viaje a Italia. Todo en compañía de Luciano Marocchino y su hijo Lorenzo.

La ex integrante de ‘Morandé con compañía’ decidió partir el año de viaje en Europa en compañía de su familia. Desde ahí decidió publicar diferente contenido de sus vacaciones en Venecia, recibiendo una serie de comentarios en sus variadas publicaciones.

La animadora subió diferentes vídeos en los que se le podía ver muy feliz viajando por las famosas góndolas que navegan por los canales de la famosa ciudad de Europa.

El viaje de Marlen Olivari a Venecia

La presentadora de televisión, marcó su jornada realizando dos lives en Instagram. Aquí compartió con sus seguidores algunos datos de la ciudad flotante.

Marlen Olivari, comentó fascinada con sus seguidores que no se permiten automóviles en la ciudad. Que el transporte es únicamente por barcos, botes o góndolas. Además, se le puede ver en los vídeos muy feliz hablando con el gondolero que los guía durante el viaje por los canales.

Por ultimo publicó una tierna foto familiar con una extensa descripción. «Como siempre cuando venimos a visitar a la Nonna nos entusiasmamos con visitar algún lugar tanto por el día o por una noche o lo que se pueda , en este caso Venecia queda solo a 4 horas y decidimos irnos en tren para que fuera distinto y no manejar en carretera», escribió en primer lugar la ex integrante de «El Discípulo del Chef»

La ex Morande agregó su fascinación por volver a Venecia » yo hace muchos años que no iba y me encanto mas que antes , vi muchos lugares nuevos y rincones increíbles , es una ciudad que te sorprende porque es todo alucinante , llena de historia , de arte y de tremenda cultura».

Además, señaló lo entretenido que le resultaba ir con su familia «Me encanta que Lorenzo conozca cada rincón y sea el guía turístico con el mapa en la mano buscando algún monumento , es fácil perderse ya que es muy parecido a un laberinto , el mapa es fundamental en Venecia , así que ya sabes , zapatillas mapa y a caminar», aconsejó la modelo.

Instagram de Marlen Olivari