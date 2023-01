«Nadie me invita a salir»: Priscilla Vargas sorprendió con un curioso mensajito sobre amistad con Repenning

Durante la noche de este jueves 26 de enero, se realizó un nuevo capítulo del programa “Socios de la parrilla”, donde contó con los animadores del momento José Luis Repenning y Priscilla Vargas, quienes dijeron presente en el estelar de Canal 13.

Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recibieron a la dupla que conduce el matinal de Canal 13, quienes hablaron de todo, dejando con la boca abiertas a los panelistas que estaban en el lugar donde se realiza el programa.

Priscilla Vargas se refiritió a su amistad con Repenning

Al comienzo de la conversación, los periodistas contaron que son amigos desde hace más de 20 años cuando, siendo practicantes, los juntaron para una transmisión de Año Nuevo, José Luis en Mega y Priscilla en Canal 13. “Él se pavoneaba. Había hecho su primer móvil en vivo para el noticiero central. Me saludó y lo único que quería era contarme que había hecho su primer móvil, no se lo había contado a nadie hasta ese minuto”, reveló Priscilla, agregando que tras los fuegos artificiales y las celebraciones se dijeron “No nos conocemos, feliz año nuevo”, y se dieron un abrazo.

Adicionalmente, Priscilla habló sobre su cambio de Mega a Canal 13 para conducir “Aquí somos todos” el año pasado. “Para mí fue una decisión que tomé en muy poco tiempo. Me gustó mucho el proyecto, era pasar de sólo entregar información a un programa que te llena de energía y le da sentido a lo que estudiaste”, indicó, y reveló que “Repe” fue el primero en apoyarla en el cambio.

“Cuando yo estaba tan decidida y coincidimos de vacaciones, lo llamé y le dije que tenía esta posibilidad”, recordó Priscilla, a lo que su compañero dijo que la apoyó en la decisión que tomara. “Me contó y le dije ‘¿Cuán convencida estás? Si estás contenta, dale’”, dijo.

¿Pasa algo más entre los chiquillos?

Ante la pregunta sobre si existe la amistad entre el hombre y la mujer, Priscilla indicó que tiene una amiga mujer, y el resto son todos hombres. José Luis, en tanto, explicó que él salió de colegio de hombres y su familia es de sólo hombres. “Para mí la naturalidad de la amistad de tener una amiga mujer no era una cosa común, pero la vida te va invitando a conocer nuevas cosas. Yo nunca creí en la amistad entre el hombre y la mujer, y con la Pri se nos ha ido dando con los años. Pero yo tengo una matriz cavernícola”, dijo Priscilla Vargas.

En torno a los rumores sobre una relación romántica entre ambos, Priscilla afirmó que en ocasiones es un problema. “Por eso nadie me invita a salir, porque nos ligan”, sostuvo la animadora.

A la hora de escoger a alguien para preservar la especie, frente a la pregunta que Pancho Saavedra le hizo a Priscilla Vargas, si se queda con Jorge, con José Luis, con Pedro o con Rodrigo Barañao, la animadora de «Tu día» escogió a Repenning. “Comería bien, tendríamos muy buenas conversaciones, discutiríamos, nos reconciliaríamos y lo pasaríamos muy bien”, justificó.

Eso sí, la ex Mega indicó que la presión social para verlos juntos es contraproducente. “Mientras nos sigan ‘shippeando’ vamos a seguir solteros. La gente quiere vernos juntos, son súper cariñosos. Una vez íbamos caminando y la señora que estaciona autos nos gritó ‘¡Sean felices!’”, recordó sobre su amistad con José Luis Repenning.