«Me he pegado unos buenos lagrimones»: Paty Maldonado y su dolorosa pérdida en Año Nuevo

La que no la pasó para nada bien este Año Nuevo fue Paty Maldonado, quien dio a conocer que recibieron el 2023 con mucha tristeza luego de que una de sus mascotas se perdiera y no volviera más al hogar.

Situación que la opinóloga comentó durante la emisión en su programa de YouTube, Las Indomables.

A lo que partió contando, “el sábado, solté a la Venus, solté a Doki y a Caruso. Y le dije: ‘Mira, hue… vas a jugar todo el día, pero como a las cuatro te voy a entrar porque te voy a bañar, te voy a dejar bañado porque es Año Nuevo’. Jorge (su esposo) se cag… de la risa”.

La triste celebración de Paty Maldonado

Pero con el paso del tiempo, su perrito Caruso jamás volvió a su casa, afligiendo a todos. “No estaba por ninguna parte y se desapareció, amigos. No volvió más, no está”, decía la panelista de TV+.

Paty afirmó que, “si se lo robaron o si él se perdió porque no conoce el sector y no sabe cómo llegar (…) traté de hacer el Año Nuevo lo mejor posible para no cag… la vida a nadie, porque no tengo derecho. Siempre pensando en que él iba a llegar, que cuando llegáramos en la noche, él iba a llegar pero no estaba”.

Ya pasado un día, la «Indomable» junto a su familia salieron en busca de la mascota recorriendo y preguntando por todas partes, “no está el perro, hasta el día de hoy. No puedo negar que me he pegado unos buenos lagrimones”.

“Era un animal tan… Yo tengo fotos y filmaciones de cómo jugaba con el gato en la mañana, se revolcaban, el gato le aforraba unos aletazos, este le mordía las orejas. Ya cansados los dos, se echaban juntitos a dormir. Hoy el gato no tiene a su amigo, eso me tiene apenada. Los animales son mucho más leales que los seres humanos», narró con evidente desazón.

Ante esto, aprovechó de mandar un emotivo mensaje a su amado perrito. “Espero que alguien lo tenga, si se lo llevó… que lo quiera, que lo cuide, que no le haga daño, que se preocupe de darle buena comida y darle agua fresca”.

Y para cerrar, Paty Maldonado expuso, “si alguien lo encontró, en esta parcela lo estamos esperando. Confió en que puede aparecer por ahí mi Caruso”.