«Es que me caso»: Antonella Ríos deja la grande posando en lencería

En varias ocasiones te hemos contado que Antonella Ríos es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde ya supera los 1.2 millones de seguidores, a los que enamora con sensuales registros, además de adelantar los proyectos en los que se encuentra.

Junto con esto, hay que mencionar que la actriz cuenta con un perfil en la plataforma Unlok, la que funciona de forma muy parecida a Only Fans, pues los usuarios que quieran acceder a su contenido más subido de tono, tienen que pagar una cifra mensual.

De todas formas, Antonella Ríos sigue subiendo coquetas postales en la red social de la camarita, donde se llena de piropos por lo guapa que luce. Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de dejar la grande con su más reciente posteo.

Resulta que la intérprete compartió una postal en la que aparece posando frente a un espejo, luciendo solo un pequeño conjunto de lencería negro con adornos dorados, además de unos grandes audífonos en blanco.

«Más nada… yatusabe», escribió Antonella Ríos para acompañar el registro que en cosa de minutos recibió más de 27 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores, los que le hicieron llover los halagos.

Algunos de los mensajes dicen: «Diosa»; «Cosita bonita»; «Te queda espectacular»; «Cada día más guapa, una diosa y es chilena»; «Te ves hermosa»; «Siempre tan linda»; «usted debe devolverse!!!… se pasó»; «Q onda lo guapa»; «Sendo fisico»; «La foto me dice que me enamore»; «Eres preciosa» y «Es que me caso Po, te amo preciosura».

Antonella Ríos y el amor

Por otro lado, con relación al amor, Antonella Ríos contó que en plena pandemia se enamoró del cerrajero que fue ayudarle con una llave de su departamento. «Pololeamos durante dos años, pero ya se acabó y ahora estoy soltera», destacó. Junto a esto, confesó que el término de la relación se debió probablemente por la personalidad de ella.

«Yo soy insoportable, soy muy mandona, dominante, tengo mis cosas. Tengo mucha intensidad, soy muy celosa y las cosas no fluyen. Él terminó conmigo, tengo 48 años y él 33″, indicó.