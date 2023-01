¡Más felices que perro con dos colas!: Rodrigo Sepúlveda y Karen Doggenweiler son invitados a la Gala de Viña

¡Finalmente lo lograron!. Al parecer, los reclamos del día de ayer de Karen Doggenweiler si dieron frutos. Y es que hace solo unas horas la animadora de Mucho Gusto, se estaba quejando que José Antonio Neme había usado su cupo para asistir a la Gala del Festival de Viña 2023. Sin embargo, todo eso dio un giro, puesto que durante la mañana de este viernes le contaron que fue invitada, y además, no irá sola.

En este contexto, Andrés Caniulef reveló que ella y su compañero en la conducción de esta jornada, Rodrigo Sepúlveda, también estarán considerados para pisar la alfombra roja viñamarina.

Ante esto, la animadora dijo: “Muchas gracias por la invitación que me ha llegado para participar de la gala, pero no voy a estar sola, va a estar también José, y quiero decir que además va a estar el gran y único, Rodrigo Sepúlveda”.

Dicho esto, inmediatamente los animadores del programa matutino, celebraron más felices que perro con dos colas. Instancia donde Karen afirmó que «sería súper bonito que llegáramos los tres en patota”.

Tras ello, Andrés Caniulef soltó las papitas quue tendrá esta nueva versión del evento. “Va a tener un carácter ecológico, y por eso la invitación que se les va a hacer a los participantes es que la ropa que utilicen sea de moda circular”.

A lo que añadió, en otras palabras: “O sea, ropa reciclada, reutilizada o algo que puedan repetir”.

La particular confesión de Rodrigo Sepúlveda

Por otro lado, Rodrigo Sepúlveda, quien estuvo en la conducción como reemplazo de Neme, se mostró con cierta preocupación. “En lo que estoy metido, yo nunca he ido a esto, a mí igual me dan vergüenza estas cosas”.

A lo que para intentar calmar las aguas, Doggenweiler le dijo, «vale la pena ir». De igual forma el rostro del área de prensa de Mega, se mostró contento: “Estoy muy agradecido que me hayan invitado”.

“Me convidaron a esto y yo dije que tenía que pedir autorización al canal, y lo otro es que nunca he ido a la gala, por lo tanto, me siento incómodo, porque no es algo habitual en mí”, complementó.

Para concluir con el tema, Caniulef recalcó la diferencia que tendrá la versión de este año con respecto a las galas anteriores. “Por recomendación del municipio, particularmente de la alcaldesa, se busca bajar este tono farandulero o trivial”.