Jorge Zabaleta emociona con reflexión sobre su papá: «No podría concebir mi vida sin él»

Este jueves en la noche se estrenó un nuevo capítulo de ‘Socios de la Parrilla’, en el que Rodrigo Muñoz, Benjamín Vicuña y Fernando Larraín llegaron a promocionar su nueva película ‘Papás al Rescate’, que protagonizan junto a Jorge Zabaleta, uno de los animadores del programa.

Durante la conversación que giró en torno a la paternidad y cómo se ve reflejada en sus personajes, es cuando el también locutor de Radio Concierto, lanzó una emotiva reflexión sobre su propio padre y lo que significa verlo hacerse mayor.

«Es fuerte cuando los papás cumplen cierta edad. Mi papá ahora está mejor, pero la pandemia lo golpeó muy fuerte. A mí, mi viejo me conmueve, lo miro y me conmueve. No podría concebir mi vida sin él. Cuando me toque ese paso, yo no sé cómo lo voy a enfrentar. No estoy preparado para despedir a mi viejo» comentó Jorge Zabaleta.

Benjamín Vicuña en ‘Socios de la Parrilla’

Por otra parte, Benjamín Vicuña también se refirió a la relación con su propio padre, quien falleció hace solo unos meses, revelando cómo es que fueron las conversaciones que tuvo con su progenitor, previo a su partida.

«Tuve conversaciones hermosas con él, donde me hablaba que fue infinitamente feliz y es muy lindo escuchar a alguien que te diga ‘lo hice todo, me casé tres veces, tuve cuatro hijos, tengo 12 nietos, me amaron, amé’. Tuve la suerte de poder decir todo, no hay ningún pendiente, todo lo contrario» comentó el actor en ‘Socios de la Parrilla’.

Mientras que Fernando Larraín también se confesó sobre su padre, el reconocido ‘Mago Larraín’, esto luego de que su retoño le dijera «te amo papá» en un video. Frente a esto, Pancho Saavedra le preguntó si acaso él se lo había a su propio papá, respondiendo con emoción que «se lo dije al final».