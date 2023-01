“Usted es una farsante de mier… y una oportunista”: Paty Maldonado hace pebre a Julieta Venegas

La controvertida Paty Maldonado en su programa de YouTube, Las Indomables, desató toda su furia en contra de la cantante mexicana Julieta Venegas, quien ha hecho noticia en los últimos días, después de acordarse de su relación amorosa con el músico chileno Álvaro Henríquez.

Para entrar en contexto, la opinóloga lanzó sobre la mesa unos dichos de la artista, la cual en medio del 2020, declaró que sentía admiración hacia el colectivo feminista Lastesis, además de referirse a la compleja situación que enfrenta el pueblo mapuche en La Araucanía.

Ante lo cual decidió dirigirse a la cantante: “oye, tonta, a voh te hablo: qué sabí tú lo que pasa en La Araucanía, de qué estai hablando. El pueblo mapuche se opone a toda esta desgracias que hay. Muy pocos mapuche están metido en esta cuestión, el resto quiere vivir tranquilo, son pocos los que están haciendo negocio de esto”.

En el mencionado espacio, Maldonado empezó a lanzar una serie de preguntas. “¿Cuánta gente ha muerto, imbécil, por la quema de estos desgraciados? Dedícate a cantar, agarra el acordión y lo tocai. No hablís hue… no te metai en cosas que no sabís. ¿Por qué no luchai por tu pueblo? La delincuencia y el narcotráfico se tomó México y voh no estai luchando por ellos. Eres muy care raja Julieta Venegas”.

Pero no quedó ahí, sino que continuó declarando. “Hay artistas que realmente se compran zapatos con el número del carnet. Hueo… que viven afuera, que ganan plata y que no tienen idea de lo que pasa en Chile. ¿La Julieta Venegas quién es? Una cantante que estuvo casada con uno de Los Tres… ¡¿pero qué sabe ella?!”.

Paty Maldonado tampoco dejó pasar a Mon Laferte

Con el enfado que se salía por los poros, la «Indomable» también se acordó de la cantante nacional, “es muy fácil hablar y decir ‘nosotras somos comunistas’, pero afuera del comunismo. ¿Por qué no le van a pintar mono al de Corea del Norte? Porque esto les da plata, no me vengan con hue…”.

Tras los constantes disparos de la opinóloga, cerró dirigiéndose nuevamente a la mexicana, “señora Julieta Venegas, dedíquese a lo suyo, viva lo que vive su país, defienda a su pueblo, luche por ellos. Eso es lo que hace una buena persona. Usted es una farsante de mier… y una oportunista. En cuanto a la Mon (Laferte), no pintes más, si pintai como las bolas, dedícate a cantar, pero no pintes más hue… no tienes talento para eso. Cuál de las dos más ignorantes”.

Revisa el capitulo aquí: