Benjamín Vicuña: «Me gusta estar en familia, es el gran refugio que tenemos»

La noche de este domingo se emitió un nuevo capítulo de ‘Todo por ti’, donde Cecilia Bolocco entrevistó a Benjamín Vicuña, quien además de homenajear a su madre, se confesó sobre distintos temas de su vida personal y laboral.

Aunque sin duda uno de los temas más importantes de los que habló el actor, tiene relación con la partida de su hija mayor Blanca, la que murió hace 10 años mientras se encontraban de vacaciones. Señalando cómo es que cambió su perspectiva de vida.

«En estos 10 años ha sido un viaje, como familia, de amor, donde la ausencia se transforma en presencia. Si aprendes a encariñarte con esa figura que te acompaña siempre, como un ángel, una sombra o una figura abstracta. Hoy definitivamente es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte» afirmó Benjamín Vicuña.

Sí señaló que no pudo evitar sentir culpa, así como romper su relación con lo espiritual por un tiempo. Actualmente, asegura que es comprensivo y empático con todos quienes deben sobrellevar una situación como esa. “No juzgo a personas que derechamente no pueden hacerlo, o que se enferman sin retorno, porque es un dolor muy grande”, indicó.

Benjamín Vicuña tras la partida de Blanca

En definitiva, aprendió a sobrellevar lo ocurrido con ayuda de sus otros hijos, porque se define como un hombre de familia. “Tengo una cosa de aferrarme a la vida con toda la fuerza. Y me gusta estar en familia, es el gran refugio que tenemos. Tengo 43 años y hay gente que me dice que es mejor la soledad, pero no lo entiendo, no me gusta, no lo comparto como vida, como modelo, como filosofía. Es muy lindo acompañarse, ver la vida como un equipo. Yo creo que voy a volver a apostar siempre por la vida y el amor”, sostuvo.

Junto con ello, Benjamín Vicuña reveló que está escribiendo un libro sobre Blanca, que compila los textos que él ha publicado en redes sociales para cada aniversario que se cumple de su muerte. “Es un ejercicio de escritura. Poder construir este súper homenaje y de paso hacer algo que me gusta, que es escribir”, dijo.

Por su parte, la madre del actor, afirmó que «Los dolores no han sido en vano, él siempre ha desarrollado una empatía con la vida y con los seres humanos», destacando la capacidad que él ha tenido para rehacer su vida. “Yo siempre le digo que esa vida hay que honrarla, y es maravilloso cómo él ha podido levantarse y volver a apostar por el amor y la vida. Yo hubiera sido incapaz. Porque tienes dos posiciones: sumirte en la amargura más profunda o salir fortalecido y volver a amar”, opinó la mujer.