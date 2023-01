«Estoy muy emocionada»: María José Quintanilla anunció la llegada de un nuevo miembro a su familia

En día de hoy miércoles 11 de enero, María José Quintanilla no pudo contener su gran emoción. La cantante anunció a todos sus seguidores la llegada de una nueva integrante a su familia.

Se trataría del nacimiento de su pequeña sobrina. La cantante había comentado con anterioridad, en septiembre del pasado año, que su hermana sería mamá.

Recordemos, que María José es uno de los rostros de la televisión que acostumbra compartir algunos aspectos de su vida personal en redes sociales. Específicamente en Instagram, donde cuenta con un millón y medio de seguidores.

Fue a través de una serie de diferentes historias en la plataforma, que Coté fue enseñando a medida que pasaba el día toda su emoción por la llegada de su sobrina. La primera historia fue de ella, un boomerang donde expresaba lo feliz que estaba, escribiendo: «Estoy muy emocionada».

El lugar no era realmente visible, pero se le podía ver a la conductora de Mega utilizando mascarilla, de modo que muchos podían intuir que se encontraba en un centro medico, de modo que más tarde ella confirmo que efectivamente estaba presente en el aprto.

En la siguiente publicación se podía ver otro boomerang de ella, junto a unas emotivas palabras que hacían alusión a una de la»Hoy estoy muy conectada con Poderosa. He recordado en todo momento el por qué llegó a mí. Y en días como hoy, cobra todo sentido», señaló a través de su perfil oficial.

En su tercera historia se podía ver una imagen que en definitiva confirmaba que se trataba del nacimiento de la hija de su hermana. «Bienvenida mi bizcochita. Te amaremos», fue lo que escribió la cantante.

Por ultimo publicó un vídeo en el que decía «Mi gente no sé si tengo palabras para describir la emoción que tengo en este momento. Lo único que sé es que soy un huracán de amor», comenzó diciendo. «No solamente hoy nació la María Fernanda, sino que, yo estuve ahí para ver todo y fue precioso. No tengo las palabras indicadas, pero concha la lora que lindo«, finalizó el registro María José Quintanilla.