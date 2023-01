«Antes hacía puras tonteras»: Vale Roth reflexionó sobre los cambios en su vida personal y su pasado

Vale Roth, se ha mantenido en el ojo publico durante años y muchos han sido testigos de los cambios en su vida. Con un pasado bastante controversial, la bailarina ha vivido diferentes etapas en el ultimo tiempo si hablamos del ámbito personal.

Ha inicios del mes pasado, la ex Calle 7 anunció en sus redes sociales que está esperando una hija con su actual pareja, el odontólogo Miguel de la Fuente.

El mismo que un mes después, durante año nuevo, se le declaró y pidió matrimonio a Valentina,algo que no se esperaba para nada. «Pensé que era una broma, pero cuando se arrodilló y sacó el anillo, me pusé a llorar«. La fecha para el civil ya está confirmada para marzo y el año que viene darán el ‘Si’ en una ceremonia en la iglesia.

Además, en conversaciones con LUN, la influencer se sinceró respecto a los cambios que ha tenido su realidad. Pues señaló «En seis meses pasé de ser señorita a casi señora y mamá«.

Señalando también señaló que estaba viviendo algo que se veía muy lejano para ella. Confesando que «Nunca pensé que me iba a casar y tener hijos. En un tiempo dije ‘No voy ser mamá, chao’«, aseguró.

El romance para Vale Roth

Vale Roth señaló, además, que le gran cambio en su estilo de vida se debe a la influencia que ha tenido de su actual pareja. «Ahora con Miguel, con los valores que tiene y como es como persona no puedo estar más segura que él sea el padre de mi hija y yo su señora».

Sin olvidar asegurar que ya no existen hombres como su prometido, y que eso la hace estar muy segura de su decisión. «No lo pensé ni un segundo, le dije que sí altiro, porque no iba a encontrar un hombre así en la vida, dos veces no se iba a presentar esta oportunidad y no hay dos Miguel», se sinceró.

A pesar de llevar menos de un año juntos, la bailarina no dudó en asegurar «Siento que lo conozco mucho. Obviamente estoy más madura ahora, antes hacía puras tonteras. Antes peleaba con todos, tenía relaciones tormentosas y ahora no peleo nada», reflexionó.

Respecto a Miguel, no se le escapó agregar que «Me ayuda a ser mejor mina, con él me siento súper segura, me da mucha confianza, antes nunca la tenía», puntualizó, para finalizar agregando: «Confía mucho en mí y no es celópata, me tira para arriba todo el rato. Superó mis expectativas de hombre por lejos».