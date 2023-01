Aquí se Baila: Conoce al primer miembro confirmado para el jurado

Como les hemos ido actualizando estas últimas semanas, «Aquí se baila, talento por sobre la fama» quiere volver con todo en su nueva temporada, donde ya se han ido confirmado algunos de los participantes que buscarán convertirse en los mejores bailarines del espacio.

Pero no solo se trata de ellos. Puesto que el programa conducido por Sergio Lagos contará nuevamente con un jurado de lujo, el que estará compuesto por tres expertos en danza que le pondrán nota a los competidores.

El primero del panel de jueces confirmado para este nuevo ciclo de «Aquí se baila» será Aníbal Pachano, bailarín, coreógrafo y director teatral que regresa a Chile tras haber tenido ese mismo rol en el estelar “Bailando por un sueño” en 2020.

Aníbal Pachano y su carrera

“Tengo una gran satisfacción por ser convocado por segunda vez a hacer esta labor en Chile. Siento que me debía la oportunidad de volver a este país que quiero mucho, respeto mucho y conozco bien desde los años 80, donde tengo tantos amigos. Tengo claro mi rol y me siento halagado de haber sido convocado para este jurado”, señaló Pachano.

Aníbal Pachano tiene una basta trayectoria relacionada al baile y los espectáculos. Se ha presentado en espectáculos como “Amapola”, “Tonight”, “Too much” y “Los 10 años de los Botton”. También ha destacado en programas televisivos trasandinos como “Showmatch”, “Bailando por un sueño Argentina” y “Corte y confección”. Donde ha sido tanto participante como jurado. En 2020, asimismo, ejerció como miembro del panel de jueces de las competencias folclórica e internacional del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar

Pachano regresa, tres años después a Chile, para aportar todos sus conocimientos de baile, además de una siempre controversial mirada.

“Lo que yo hago es un personaje, lo veo como un verdadero dibujo animado de mí, por su vestuario y su estilo. Esto sido muy importante en mi carrera. A la hora de ejercer de jurado, lo que busco es aplicar lo que he aprendido en casi 40 años en la profesión del baile. Y así tratar de transmitir todo ese aprendizaje. Al respecto, mi rol de jurado no deja de ser mi propia mirada como director. A la hora de entender el look y la posición de un bailarín frente a un cuadro musical”, contó el primer jurado confirmado de «Aquí se baila» en su nueva edición.