Panelistas de Sígueme y te sigo cuentan la firme sobre la salida de Nataly Chilet

¡De esta no pudieron salir! los panelistas de TV+ tuvieron que sí o sí referirse a la bullada salida de su ahora ex compañera Nataly Chilet, generando un incómodo y tenso momento en plena emisión del programa.

Para entrar en contexto, hace un poco más de una semana se confirmó la renuncia de la periodista a Sígueme y te sigo, pasando así a animar su propio espacio televisivo llamado «Los Secretos de».

Salida que no tuvo exenta de polémicas, puesto que mucho se habló de los rumores que exponían la mala relación con sus compañeros, y en particular, con Mauricio Israel. Eso sí, la comunicadora afirmó que no tuvo problemas con ellos, a pesar de recibir uno que otro palito en los capítulos anteriores de dicho show.

La tarde de este martes volvieron a tocar el tema, esto tras recibir un llamado telefónico de una mujer, quien se presentó como Verónica. La cual sin pelos en la lengua lanzó un comentario sobre la salida de Chilet.

El comentario sin filtro y respuesta sobre Nataly Chilet

“Los quiero felicitar, me encantan, lo he pasado súper bien, estoy feliz que se haya ido la Chilet… no sé cómo se llama” expresó la seguidora sin ningún tipo de atado.

Y como era de esperar, los integrantes del panel tardaron en reaccionar, ya que tomaron el comentario con evidente sorpresa e incomodidad. Sin embargo, le replicaron a la mujer que en realidad ella no se fue, sino que solamente se cambió a otro programa.

Así le indicó Andrés Baile, “no se fue, no se fue… está en otro proyecto”.

Por otra parte, nuestro locutor de Radio Corazón y animador del espacio, Francisco Kaminski, señaló que su ex compañera seguía apareciendo en la parrilla programática de TV+: “A ella la puede ver antes de nosotros en Los secretos de…, no se fue, se fue a otro programa”.

“Bueno, pero no importa, a mí me interesa el programa de ustedes y feliz que estén ahí. Las invitadas que han venido ha sido súper buenas”, concluyó.

Luego de dichas acotaciones, los panelistas retomaron la conversación del tema del que estaban hablando antes de la interrupción.