¡Ándate cabrito! Karla Melo se luce con picarón bailecito en bikini

La noche de este sábado, La Combo Tortuga se lució en su paso por el Festival del Huaso de Olmué, donde regresaron tras cuatro años. Y para acompañar a su pololo Dunga en este especial momento, estaba ni más ni menos que Karla Melo.

La actriz, que también comenzó con su carrera en el mundo de la música, aprovechando su viaje a la quinta región, no dudó en compartir una serie de registros de lo que ha sido este paseo, llevándose el aplauso de sus más de 870 mil seguidores en Instagram.

Pero sin duda que una de las cosas que más llamó la atención de Karla Melo, es una de las historias que compartió en la red social. Pues la chiquilla aparece ni más ni menos que bailando sensualmente mientras se luce con un pequeño bikini tejido rosado, acompañado de unos lentes de sol y un jockey.

En el registro que comienza con la intérprete de ‘Latina’, moviendo la retaguardia frente a la cámara, mostrando su tatuaje de corazón, se puede escuchar que alguien le dice «Oiga usted me estremece» mientras disfruta de la piscina del hotel en el que se hospedó junto a su amorcito.

El mensaje de amor propio de Karla Melo

Un tiempo atrás, te contamos que Karla Melo compartió una postal nunca antes vista con sus seguidores, en la cual aprovechó de enviar un mensaje de amor propio.

«Esta foto no la quise subir antes porque encontraba que me veía gorda… PERO QUE BOLUDA SI ME VEO EXQUISITA SHAO!», comenzó escribiendo Karla Melo.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Dicen que está de moda la talla 0 de nuevo… no permitamos que algo tan dañino se apodere de nuestras mentes y cuerpos, LO MÁS LINDO ES AMARNOS COMO SOMOS Y QUIERO SEGUIR VIENDO CUERPOS REALES POR AQUÍ!».