Aseguran que Nacho Gutiérrez sería nuevo animador de importante matinal

En las últimas semanas, Nacho Gutiérrez ha estado participando constantemente como invitado en el matinal Tu Día de Canal 13, donde se ha dedicado a hablar y soltar papitas con respecto al Festival de Viña del Mar 2023. Lo cual lo ha hecho de buena manera y ha tenido una gran aceptación por parte de la audiencia, tanto así que salió a la luz que el comunicador tomaría la conducción mientras José Luis Repenning esté en Viña.

Pero, ¿Quién dio esta información?, fue en el espacio de Zona de estrellas que confirmaron que “Nacho Gutiérrez vuelve a los matinales”, según afirmaron los panelistas del programa.

Un nuevo desafío en la carrera profesional del periodista, quien podría reemplazar a Repenning mientras actúe como jurado en Viña del Mar. Cabe recordad que José Luis es uno de los confirmados junto a Juanita Parra, Nicki Nicole, Polimá Westcoast, Eduardo Fuentes por TVN, Daniel Fuenzalida por Radio Activa y Prisa Media y Gonzalo Valenzuela por Star+.

El pasado gris de Nacho Gutiérrez

Recordemos que no siempre todo fue de color rosa para Nacho Gutiérrez, pues atravesó un difícil momento en CHV cuando le dijeron que él no podía animar por ser homosexual, como así lo consigna el portal Mira lo que Hizo.

“Me dijeron que los homosexuales no podíamos conducir programas de televisión. Y me presentaron a un actor que iba a ser mi coach para ser más amanerado y ser el homosexual del programa. Querían que fuera el tío gay”, señaló el periodista en Juego Textual hace tiempo atrás.

“Era menos doloroso que me echaran. Fue un gran sufrimiento, no me he recuperado. Pasé dos meses encerrado en mi casa, medicado. Cuando salía recibía insultos homofóbicos”, reveló.

Pero ahora, pareciera que a Nacho Gutiérrez al fin le sale el sol, y en medio de un escenario totalmente diferente, volvería a la conducción, esta vez en «Tu día».