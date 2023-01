Yamila Reyna rompe el silencio tras rumores de infidelidad: «Afecta»

A pesar de que Yamila Reyna está pasando por uno de sus mejores momentos profesionales, tras firmar con TVN por un años, además de asumir la conducción del ‘Buenos Días a Todos’ durante el verano. Por estos días, se vio en medio de la noticia por algo nada que ver.

Resulta que la cuenta de Instagram ‘Copuchas_tv1’, filtró una serie de pantallazos que serían de una conversación entre Diego ‘Mono’ Sánchez, pololo de la actriz, con una desconocida mujer, la cual rápidamente se torna subida de tono.

Todo comenzó luego de que la chiquilla le enviara un video íntimo al futbolista, quien le escribe: «Qué rica, me calenté. A la noche veámonos antes de dormir, para dormir relajaditos». Frente a lo que ella responde «¿Te gustó entonces el video?».

«Obvio que sí. Exquisitas. Hey, te haces la loca con el tema de llamarnos por video. Te tengo cachada» contesta el pololo de Yamila Reyna, quien agrega: «Qué buen video me mandaste. Me estuve acordando mientras entrenaba (…) Es que esos pechos y ese culo, uf. ¿La otra semana andarás por acá? ¿O no me vas a avisar?».

Yamila Reyna y la supuesta infidelidad

Es en este contexto que desde Tiempo X le consultaron por esta situación. «No tengo mucho tiempo para pensar en eso, solamente tiempo para trabajar y el tiempo que me queda lo aprovecho para comer y dormir».

Siguiendo por esta línea, la animadora continuó, afirmando que «afecta, pero estoy muy feliz con el presente que tengo y las cosas que van sucediendo creo que por algo suceden, y me hacen sentir más orgullosa de la mujer que soy». Aunque admitió que al final «Prefiero no hablar del tema… Estoy bien».

Por otro lado, desde La Hora, también se comunicaron con Yamila Reyna para preguntar por el tema. «Se hace enfocada en el trabajo, en lo único que me ha sido fiel toda la vida, que ha sido el trabajo». Mientras que cómo lleva la presión de estos días, señaló que «con el amor que le dedico al trabajo y dejando de lado las cosas que no suman».