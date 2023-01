Karla Melo deja la grande con radical cambio de look

Más de 867 mil seguidores tiene Karla Melo en su cuenta de Instagram, donde siempre está compartiendo fotitos de su día a día, proyectos en el mundo de la actuación y en especial su carrera musical, la que comenzó con todo hace unos cuantos meses.

Es en este contexto que para empezar, como corresponde el 2023, la polola de Dunga, decidió someterse a un cambio de look. Por lo mismo que a través de sus redes sociales mostró cómo es que se ve su nuevo look.

Resulta que el cambio más notorio de Karla Melo es que se cortó la chasquilla, además de una melena que le llega hasta los hombros, manteniendo su color castaño oscuro que tanto la caracteriza.

A pesar de que no escribió ningún mensaje para acompañar las fotos de su nuevo look, en cosa de minutos, recibió más de 17 mil me gusta y decenas de me gusta de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de piropos por lo regia que luce.

«Lindasaa»; «Que guapa quedaste»; «Es una ricura de mujer»; «Dejai chascon chascona»; «Se te ve hermoso»; «Preciosa mi karlita»; «Cómo para conquistarte»; «Bellísima, me caso»; «Qué mujer más pulentosa!»; «Que belleza de mujer»; «Que linda está morena» y «Que bella que eres» le dejaron a Karla Melo.

El mensaje de amor propio de Karla Melo

Hace un tiempo, Karla Melo compartió una postal nunca antes vista con sus seguidores, en la cual aprovechó de enviar un mensaje de amor propio.

«Esta foto no la quise subir antes porque encontraba que me veía gorda… PERO QUE BOLUDA SI ME VEO EXQUISITA SHAO!», comenzó escribiendo Karla Melo.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Dicen que está de moda la talla 0 de nuevo… no permitamos que algo tan dañino se apodere de nuestras mentes y cuerpos, LO MÁS LINDO ES AMARNOS COMO SOMOS Y QUIERO SEGUIR VIENDO CUERPOS REALES POR AQUÍ!».