«Quien fuera el agua»: La Rancherita saca suspiros con picarona fotito en bikini

Con más de 272 mil seguidores cuenta Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, tan solo en su cuenta de Instagram. La cantante se dedica a compartir en todo momento sus lanzamientos musicales, además de enamorar con coquetas fotitos que la llenan de piropos.

Es en este contexto que recientemente, la chiquilla sacó suspiros entre sus fanáticos, al recibir como corresponde la época veraniega, luciéndose desde una piscina con un coqueto bikini negro, junto a un cintillo rosado.

«Solo piensa que cada cosa que te resultó bien, fue porque la hiciste respirando… tomate tu tiempo para respirar antes de hacer o decir…», escribió La Rancherita para acompañar el sensual registro.

A las pocas horas de subir la postal, Caro Molina ya tenía más de cuatro mil me gusta y decenas de comentarios de su público, los que quedaron locos y no dudaron en llenarla de piropos por lo regia que luce.

«Diva eres la mejor te adoramos te queremos mucho»; «Una sirena»; «Te ves hermosa Caro»; «Yo creo que es un buen momento para abrir un OF»; «Quien fuera el agua»; «Muy linda, pero con respeto»; «Q belleza» y «Muy hermosa» es parte de lo que le escribieron a La Rancherita.

La Rancherita y su particular video

Hace unos días te contamos que La Rancherita compartió un video en su cuenta de TikTok en el que muestra el baile que acompaña a su canción. Para acompañar el registro donde luce dos tenidas distintas, escribió: «Ya tenemos su bailecito, quien se atreve? 🎵QUE TE CREÍ🎵».

Pero al parecer no a todos les gustó la publicación, ya que al poco tiempo, estaba llena de críticas. «Cómo se llamaba el tema de YINGO? JEI LO»; «Que flayte la canción!!!!»; «Que es eso… 😳»; «Cantas muy bien, pero esta canción no te favorece 🥺; «qué te paso caro?, me gustaba cuando estabas en Mekano. Pero ahora te pareces a la Naya Fácil 😳».