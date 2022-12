«Puede que no dure mucho»: Aseguran que Daniela Aránguiz tendría problemas en Zona de Estrellas

En los últimos días, Daniela Aránguiz se ha visto en el centro de la polémica farandulera, esto luego de que se enfrentara con Anita Alvarado, quien no dudó en salir a responderle con todo a través de un live de Instagram que dejó la grande.

«Él quería dejarte a ti, niña. Yo creo que fue pasión de un tiempo contigo y listo, porque te ha cagado toda la vida, con diferentes mujeres», es parte de lo que señaló la Geisha chilena en redes sociales, haciendo referencia a Jorge Valdivia.

Pero al parecer este no sería el único problema de Daniela Aránguiz, pues en ‘Qué te lo digo’, Sergio Rojas salió a contar un atado que tendría la chiquilla en su actual trabajo por un permiso que pidió para faltar.

Daniela Aránguiz y sus atados con Zona de Estrellas

«Fíjate que Daniela se ausentó el día viernes, ella dijo que estaba con Covid, ella y su familia. Y resulta que después se filtran unas imágenes por el sitio Infama.cl donde ella aparecía carreteando en un matrimonio en Argentina», comenzó relatando el periodista de farándula.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Sergio Rojas habló con el director de Zona de Estrellas para conocer más detalles. «Le digo ‘¿Gordo, qué es lo que está pasando con una de tus pupilas?’. Me dice ‘la verdad es que no tengo idea, ella pidió un permiso pero al Gerente de programación, quien entendía que ella estaba afectada por el Covid'».

«En realidad ha sido todo una triquiñuela de Daniela para ir a este matrimonio» continuó.

Tras esto, el ex panelista de Me Late mencionó sobre Daniela Aránguiz «que puede que ella no dure mucho como panelista del programa. Esto habría causado mucha molestia en los ejecutivos que se habrían sentido obviamente engañados».

«Según me indican, no gozaría de mucha benevolencia de los jefecitos», cerró Sergio Rojas en su transmisión en vivo, sumando aún más problemas a la chiquilla.