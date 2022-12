Pamela Díaz deja la grande con coqueta fotito en bikini

Con más de 2.6 millones de seguidores en Instagram, cuenta Pamela Díaz, quien es más que activa subiendo registros de su día a día, además de compartir los videos de su canal de YouTube, su podcast, que en poco tiempo se convirtió en uno de los más escuchados de Chile, junto con su línea de productos de belleza.

Pero de vez en cuando la Fiera se da el tiempo de sacar suspiros entre sus seguidores, al publicar destapadas postales que la llenan de piropos por lo regia que luce. Así es como ocurrió en las últimas horas con una fotito en la que aparece disfrutando de un día de piscina.

Resulta que a través de sus historias, Pamela Díaz se dedicó a compartir los registros de su relajado domingo junto a su familia, sacando suspiros con una instantánea, en la que aparece posando con un bikini de animal print, que dejó a la vista todas su curvas, además de unos lentes de sol para sobrellevar las altas temperaturas que se sintieron ayer.

Y esta no es la única postal que subió la comunicadora, pues tras esta, publicó varias en las que salía posando desde el jardín de su casa junto a su retoña Pascuala, quien usualmente protagoniza divertidos momentos en el Instagram de su mamá.

Pamela Díaz contra Raquel Argandoña

Durante su podcast, Pamela Díaz no dudó en lanzarse con todo contra Raquel Argandoña. «A mi igual me da risa la Raquel, hasta el día de hoy… mírate primero. Es como que yo fuera alcohólica y me tiró en contra de los alcohólicos, una we… así, por decir, soy loca y hablo de los locos», señaló en una de las últimas ediciones.

Pero el tema no se quedó solo en lo anterior, ya que después de una consulta de Chiqui Aguayo, la voz principal del podcast hizo énfasis en sus palabras.

«Encuentro que hoy día la Raquel tira mierda por todos lados, a cada rato. Encuentro que no ha bajado el nivel de agresividad que tiene», aseguró la Fiera.