Anita Alvarado sin filtro contra Daniela Aránguiz: «Tu marido estaba absolutamente enamorado de mi hija»

Se armó una polémica de aquellas de la vieja escuela en el mundo de la farándula durante este fin de semana. Pues Anita Alvarado cumplió con la amenaza contra Daniela Aránguiz y a través de un live de Instagram se lanzó con todo en contra de la chiquilla.

«Mira, Daniela. Estoy demasiado ocupada hoy, porque voy a hacer cosas importantes que tiene que ver con mis hijos. Me sacaste a mi hija en cara (Angie), la publicaste, ahora vas a sufrir y te prometo, vas a llorar» comenzó señalando en primer momento.

Siguiendo por esta línea, Anita Alvarado advirtió previo a la transmisión. «A toda la gente que está esperando mi respuesta, mañana no se lo pierdan. Te voy a hacer mier… nunca, jamás, supera a mi hija, entiende, supérala, no es we… de plata, eso queda para ti, nos vemos».

Anita Alvarado y su respuesta sin filtro

Y cumpliendo con su promesa, a las 19:00 horas de este domingo, arremetió con todo en contra de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. Sacando varios trapitos al sol que dejaron sin palabras a las más de 80 mil personas conectadas en ese momento.

«Yo le agradezco a todos los medios, porque no pensé que iba a ser tan… ¡wow! Pero me cansé de toda esta estupidez, porque la verdad esta niña ha ofendido a medio mundo», comenzó señalando Anita Alvarado, además de recordar las polémicas de la ex chica Mekano con Karen Bejarano y Perla Ilich.

Junto con esto, la ex Geisha chilena agregó: «que buena que me hayan dado la oportunidad, porque ya son muchos años de silencio» agregó. Momento en el que señaló que su retoña Angie es el «talón de Aquiles» de Daniela Aránguiz, afirmando que la pelea era con ella y no con su retoña.

«La Angie tenía 17 años… sí, estuvo con tu marido», reveló Anita Alvarado y también añadió: «conocí a tu marido en mi casa y fuiste gorreada. Creo que a los 17 años una cabra quiere experimentar, conocer gente y además que él la buscó. Y te digo la historia, la supe después y bien clarita gracias al padre de él (Jorge Valdivia)», señaló la emprendedora sin filtro.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que según Anita Alvarado, ella fue la responsable del fin del supuesto vínculo de su hija con el Mago. «Yo corté la relación y tu marido estaba absolutamente enamorado de mi hija, hasta las patas (…) yo, en mi posición o como veía las cosas, no era correcto, porque la Angie tenía 17 años». Desclasificó la ex Geisha junto con asegurar que el padre de Valdivia habló con ella para que no terminaran su pololeo, porque el exfutbolista estaba sufriendo.

El mensaje a Daniela Aránguiz

Anita Alvarado no paró de disparar contra Daniela Aránguiz en su transmisión, pues recordó la filtración de registros de Angie y Jorge en 2011. Donde presuntamente el Mago le agradeció a la hija de Anita y le pidió que volvieran a estar juntos.

«Él quería dejarte a ti, niña. Yo creo que fue pasión de un tiempo contigo y listo, porque te ha cagado toda la vida, con diferentes mujeres», lanzó la emprendedora sin filtro, junto con advertir que si Jorge Valdivia la desmentía, iba a quedar otra «cag…».