¿Palo? Karen Bejarano publica mensaje tras la pelea de Anita Alvarado y Daniela Aránguiz

Anita Alvarado no ha sido la única que se ha envuelto en polémicas relacionadas a la ex del Mago Valdivia. No olvidemos que hace un buen tiempo hubo un fuerte conflicto entre Karen Bejarano y Daniela Aránguiz.

No es un secreto que la participación de Daniela, en El Discípulo del Chef, le dejó fuertes conflictos con algunas compañeras. La influencer, se vio involucrada en diferentes polémicas con Perla Ilich y Karen Bejarano.

Para muchos este fue un claro ejemplo de que ella no mantiene buena relación con sus compañeros de trabajo. Siendo esto algo que señaló Alvarado en su polémico live «¿Tú crees que le caes bien a la gente de televisión?¿Sabes cómo hablan de ti? Que eres patética».

La tensa relación entre Daniela Aránguiz y Karen Bejarano

Los usuarios especulan que el misterioso mensaje que la cantante publicó en sus historias de Instagtram ayer, es un palo para su ex compañera del reality de cocina. Recordemos que Bejarano salió nombrada en el live hecho por la ex geisha chilena. «No trates nunca más mal a la Karen Paola, a la Perla, agrandada de mierda«, defendió.

Cabe mencionar que unos meses atrás Daniela no se guardó su opinión respecto al triunfo de su ex compañera de Mekano, cuando está ganó el reality de cocina. «Karen no cocinaba nada. Todo el programa se la llevaron criticándola y peleando con ella porque hacía lo que ella quería», mencionó aquella vez en un episodio de «La divina comida». Desde entonces se mantiene una tensa relación entre ambas.

Fue ahora, que Karen decidió utilizar su instagram para dejar unas palabras, «En la vida todo se devuelve, el Karma», simplemente escribió la cantante. Mensaje que para sus seguidores podría ser un palo a la Daniela. Todo bajo el contexto de que horas antes Anita había realizado su descarga publica en contras de la ex de Jorge en su comentado live.