Cristián de la Fuente se lanza en contra de mexicanos: Responden recordando infidelidad

Cristián de la Fuente quien actualmente se encuentra en el país de México, dejó la grande estos días por un comentario en contra de los aficionados del fútbol de dicho país.

Esto se da en el contexto de la final de la Copa del Mundo, en donde terminó con Argentina como campeón mundial tras vencer por 4-2 en la tanda de penales tras empatar a tres goles en el tiempo regular más alargue. Instancia que de la Fuente aprovechó para ir a hinchar por la selección de Lionel Messi al restaurante del hotel donde se está quedando.

Aquí es cuando Cristián de la Fuente se envuelve en la polémica al compartir una serie de registros a través de sus redes sociales, todo esto en medio del transcurso del decisivo compromiso.

Los comentarios que causaron controversia

En dicho video, el chileno cuestionó y criticó el masivo apoyo a Francia en lugar del país latinoamericano.

El conductor de la 71 edición de Miss Universo, partió ironizando con la situación señalando, “no sabía que en México había tanto francés. Todos apoyando a Francia. Después le dije a alguien ‘Oye, qué increíble que haya tanto francés en México’”.

Tras esto, el galán terminó el video diciendo que le comentó esta situación a un asistente del restaurante, quien le replicó que en México siempre le van en contra a los argentinos. «Que mal, siempre esta mal ir en contra de alguien, ¿Por qué no ir a favor? Por eso vamos Argentina», dijo el nacional en el registro que incendió las redes mexicanas y que también fue analizado en De Primera Mano, un programa de espectáculos de dicho país.

Reacciones por parte de mexicanos

En el mencionado programa, Cristián de la Fuente fue blanco de críticas una vez divulgado el video en el espacio, donde el conductor Gustavo Adolfo Infante, interpeló “si no estás a gusto, vámonos”, quien aprovechó de añadir un gesto invitándolo a irse del país.

“Uno le va a quien le da la gana. No puede decir este señor, actor, que por cierto hay cosas más graves que ha hecho que sí son cuestionables de las cuales no quiere hablar mucho como su infidelidad reciente…”, le lanzó sin filtro una de las panelistas del espacio televisivo.

“Perdona que lo meta así, pero si está criticando a los mexicanos, yo también me estoy recordando las cosas que no me gustan del actor”, agrego con cierta rabia hacia los comentarios del chileno.