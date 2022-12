«Nos seguiremos viendo»: Simón Oliveros en su emotivo adiós a Meganoticias

El periodista Simón Oliveros tuvo el fin de su ciclo en las labores de Meganoticias Amanece, por lo que la mañana de este viernes aprovechó de despedirse tanto de sus compañeros de equipo como de sus televidentes.

Cuando se estaba por terminar una emisión más del noticiero, fue su compañera Natasha Kennard que tocó el tema y le dedicó unas lindas palabras al comunicador, dándole buenas vibras en relación a lo que se vendrá para el querido conductor.

La despedida de Simón Oliveros

“Simón no se va de Mega, se va a enfocar en sus labores de Mucho Gusto, pero te vamos a extrañar mucho. Eres un tremendo compañero, gracias por todo”, expuso su colega.

En medio de este adiós, aparece en pantalla Jayme Leyton, quien entró con una caja llena de comida y cositas para desayunar.

Ante esto, Simón Oliveros parte su discurso señalando que, “cuando uno trabaja en periodismo, en un proyecto colectivo, tiene que siempre estar atento a las jugadas de esto, como el fútbol (…)contento de seguir en el canal, evidentemente, voy a estar en el ‘Mucho Gusto’ todas las mañanas».

Tras ello, aprovechó de agradecer el cariño de todo el público que lo acompañaba todas las mañanas, concretando su despedida del espacio.

«El público del Meganoticias Amanece es un público maravilloso, sacrificado, que se levanta temprano (…) un besito para ustedes, gracias por permitirme entrar a su casa, nos seguiremos viendo por el canal 9, por Mega. Chao«, finalizó.

Cabe recordar que luego de la salida del comunicador, los periodistas que se harán cargo de dar pie inicial al día en 2023 serán su compañera Natasha Kennard junto a Gonzalo Ramírez.

El emotivo mensaje en sus redes sociales

Pero no quedó ahí, puesto que Simón también envió un mensaje a todos los televidentes mediante su cuenta de Instagram, dejando abierto su futuro.

«Hoy dejé oficialmente la conducción del meganoticias Amanece. Neruda lo definió muy bien «uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida» y en este equipo el del AMANECE yo fui inmensamente feliz. Pleno profesionalmente. Gracias por hacerme parte de sus vidas. Espero haberlos podido contagiar Con alegría, con energía y mucho canyengue. Así como no pregunto cuando me ponen tampoco lo hago cuando me sacan. A llorar a la iglesia como dicen por ahí. Estoy preparado para lo que venga. Nos vemos aquí o allá. En mega u otro lado», fue con lo que acompañó su último registro en el noticiero.