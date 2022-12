Vivi Kreutzberger vivió emotivo momento en el penúltimo capitulo de su programa en TV+

El pasado jueves Vivi Kreutzberger, protagonizó un emotivo momento durante el penúltimo capitulo de su programa en TV+. La animadora estuvo leyendo los mensajes de su público respecto al final del programa.

Recordemos que no hace mucho el día 26 de diciembre, el canal privado anunció la cancelación de ‘Más Vivi Que Nunca’. Señalando en un comunicado que el capitulo final se realizaría hoy 30 de diciembre, dando fin al programa de la tarde.

El repentino final de ‘Más Vivi que Nunca’

La sorpresiva decisión causo diferentes impresiones, tanto en los panelistas como en los espectadores. Recordemos Daniel Valenzuela, quien era parte del programa, realizó sus descargos en un live de Instagram donde señaló:

«Duele el término y no lo entiendo. Esto tiene su génesis desde Me Late, programa que le iba muy bien, pero el canal hizo una apuesta por programas que a mí me parecen que no iban a conectar con el público, absurdos».

Así mismo, Daniel Fuenzalida, comentó en una entrevista, que las decisiones que esta tomando el canal no le traerían las mejor consecuencias. «Hacen un canal inestable, que de alguna manera permita que el público se vaya fugando y yendo a la competencia», señaló en su momento.

El emotivo momento en pantalla de Vivi

La ocasión se dio cuando la presentadora, Vivi Kreutzberger, comenzó a leer los mensajes que los seguidores del programa enviaban vía whatsapp. «Han sido mi compañía durante todo este año y medio, los quiero», fue uno de estos.

A medida que leía los mensajes se encontraba con palabras amargas de parte de su público. Inevitablemente mostraban su descontento y desilusión ante la cancelación del programa animado por de la hija de Don Francisco.

Entre las palabras dirigidas desde el publico se podían leer, además, buenos deseos para el panel: «Nos dicen ‘lo mejor para ustedes, que sea un gran 2023′«.

» ‘Los extrañaré mucho, realmente era un programa espectacular’. Lo sigue siendo…» señaló Vivi, continuando con la lectura de mensajes llenos de cariño y apoyo.

Finalmente, Kreutzberger señaló que en su capitulo final, estarían diciendo adiós con todo el cariño dirigido a su público: «Estaremos aquí por su puesto, despidiendo nuestro programa y agradeciendo el cariño de la gente».