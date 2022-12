Millaray Viera estaría viviendo un romance con conocido periodista de CHV

Millaray Viera, se encuentra en medio de la polémica por un supuesto romance que estaría manteniendo con un conocido periodista. Todo a menos de un mes de que se confirmara su separación de dos años con Chino Sepúlveda.

Los rumores de su quiebre fueron tema de varios programas de farandula, entre ellos «Zona de extrellas». Donde la periodista Cecilia Gutiérrez, expuso que dentro de los motivos su separación estaría que Sepúlveda se sentía incomodo estando en una relación mediática. Motivo por el cual él también habría cerrado sus redes sociales:

«Para él han sido complicados estos 2 años, porque él no es público. Eso nunca terminó de acomodarlo, nunca se acostumbró a que su pareja fuera conocida, y yo creo que por eso cerró sus redes sociales”, señaló en ese momento la panelista.

A pesar de esto, ninguno de los involucrados realizó alguna declaración respecto a los motivos de su separación. Sin embargo el tema sale a relucir nuevamente, debido que se ha esparcido el rumor de que Millaray se encuentra involucrada sentimentalmente con un cocido periodista.

El supuesto affaire de Millaray Viera

Fue durante el programa online «Qué te lo Digo», que Millaray Viera salió al baile cuando el comunicador Sergio Rojas, comentó lo nocurrido en la celebración del cumpleaños de ella, el cual fue la semana pasada.

A esta celebración habría invitado a Jean Philippe Cretton, pero lo que llamó la atención fue que la invitación era bastante especifica. Ya que Viera le habría pedido asistir sin acompañante «JP no debía ir con Pamela Díaz, una persona no grata en la casa de la ex Sabingo«, señaló Rojas.

Paula Escobar se aprovecho del tema, y en seguida salió a comentar la vida amorosa de la presentadora. «Ustedes saben que hay un rumor de pasillo por CHV, del por qué habría terminado con el Chino», partió comentando. «Él la habría pillado en un affaire con alguien del Chilevisión», minifestó.

Ante estos dichos, Sergio Rojas, respondió afirmando que sería Jean Philippe. Pero la periodista negó en seguida que se trataba de él. Fue en ese momento en que la maquilladora de TV+, Jacqueline Ureta, lanzó el nombre de misterioso hombre. Tratándose del periodista Daniel Matamala.