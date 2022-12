Ex de Millaray Viera, Cristián Sepúlveda, se pronunció respecto a rumores de infidelidad

A inicios de este mes se reveló el fin de la relación entre la presentadora Millaray Viera y Cristián Sepúlveda, quien fue su pareja hace más de dos años. Los rumores apuntaban a que la ruptura se debió a una infidelidad.

Durante la primera semana de diciembre se publicó que la pareja llevaba un mes separada. Así lo aseguró el periodista Jon Reyes en sus declaraciones a Publimetro: «Hablé con fuentes cercanas a ella, que me confirmaron que están separados hace un mes y medio y esto es definitivo. La relación se acabó dos días después de la celebración del cumpleaños de Millaray», mencionó en ese momento.

Sin embargo, no fue el único que se refirió a la relación y el final de esta. Pues a los dichos de Reyes se sumó Cecilia Gutiérrez, quien durante una transmisión de Zona de Estrellas puntualizó que el se sentía incomodo ante la exposición de llevar un romance mediático: «para él han sido complicados estos 2 años, porque él no es público”, señaló en ese momento.

“Eso nunca terminó de acomodarlo, nunca se acostumbró a que su pareja fuera conocida, y yo creo que por eso cerró sus redes sociales”, agregó en ese momento.

Tanto Millaray como Cristián, en aquel entonces tomaron la decisión de no realizar comentarios respecto al motivo de su quiebre,de modo que ninguno hizo alguna declaración publica al respecto.

Cristián Sepúlveda desmintió rumores de infidelidad

Fue la periodista Paula Escobar, quien se tomo la libertad de comentar que el supuesto motivo del quiebre entre Millaray Viera y Cristián «Chino» Sepúlveda sería una infidelidad de parte de ella.

«Hay un rumor de por qué habría terminado Millaray Viera con su pololo. Al parecer él la habría pillado en un romance con alguien de CHV, dicen. Pero no es Jean Phillipe Cretton», puntualizó durante el programa ‘Qué te lo Digo’.

Ante estos dichos, el ex novio de la presentadora utilizó su cuenta oficial de Twitter para acallar los rumores y salió a desmentir estos. Publicó un breve pero acertado mensaje al respecto:

«A mi nadie jamás me ha preguntado si el rumor que algunos medios han amplificado es cierto y bueno: No es cierto», afirmó de manera tajante. «Mi relación con la Milla no se terminó por una 3ra persona. Hay cariño entre nosotros y entre nuestras familias. Nada más que agregar».