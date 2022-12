«Me lo lloré todo»: Vale Roth sufre violento robo en medio de su embarazo

Hace solo unas semanas, Vale Roth dejó la grande entre sus seguidores, luego de dar a conocer que junto a su pololo se convertirán en papitos por primera vez. Desde ese momento que la chiquilla ha estado más que activa en redes sociales, contando algunos detalles de la dulce espera.

Pero en las últimas horas, la bailarina dio a conocer una lamentable situación que le ocurrió a las afueras de su departamento. Pues a través de sus historias de Instagram, relató que fue víctima del robo de su teléfono celular, el que incluso tenía la pantalla rota.

Vale Roth y el asalto que sufrió

Para comenzar, Vale Roth aseguró que «Me asaltaron. Me asaltaron abajo de mi departamento dos we… en moto», junto con agregar que «uno andaba con pistola. Yo estaba escuchando música y estaba un poco cargá como con cosas iba a grabar a la casa de mi mamá y estaba esperando el Uber… me tiró el teléfono, yo traté de agarrarlo así con forcejeo pero tenía pistola así que claramente no me iba a poner ahí».

Siguiendo por esta línea, la ex gimnasta comentó que «Y eso pasó… voy a tratar de ir a bloquear el teléfono mañana porque llamo y sigue prendido. Pero no me pasó nada, solamente fue un mal rato. Me lo lloré todo».

«Perdí todo, mis fotos, mis videos… que penita. Ojo, estén atentas porfa porque fue afuera de mi departamento onda poquito más allá de la reja. Si les hablan y piden algo por WhatsApp no soy yo» continuó mencionando Vale Roth en su relato.

Ya para cerrar, les hizo una última petición a sus más de 822 mil seguidores en Instagram. «Ya empezaron a amenazar a mi familia y a Miguel por WhatsApp… por favor, si les hablan de mi número o mandan algo no pesquen. Dios, que terrible esto».