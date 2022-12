Marcianeke y su éxito musical: «Es fome llegar a todo esto y sentirse vacío»

El cantante de música urbana Marcianeke, pasó de ser un total desconocido, a ser uno de las estrellas de la escena actual, con hits como «Qué pasa?», «Dimelo Má» «Las Naik».

Por ello, el artista será parte del nuevo programa de TVN, «Urbanos», donde ya han lanzado 3 capítulos con figuras como Pailita, Polimá WestCoast y Pablo Chill-E. Y en este contexto, el canal ya prepara el estreno con Marcianeke, mostrando pequeños adelantos.

Los cuales se han dado a conocer mediante un spot, promocionando los nuevos capítulos en donde se pueden escuchar ciertas reflexiones del cantante en relación a su vida más personal.

Siguiendo en esa línea, Matías Muñoz, nombre real del entrevistado, en conversación María Luisa Godoy, revela detalles y confesiones sobre su vida privada y lo que siente con respecto a los problemas que enfrenta por la soledad en medio del peak de su carrera musical. Siendo este uno de los adelantos más emotivos.

Las reflexiones de Marcianeke

“Trato de mostrar que hago las hueas bien y siguen diciendo que no. No me gusta mostrar que estoy mal, hacerme la víctima. No me gusta mostrar que lloro”, respondió entre lágrimas a la pregunta sobre qué es lo que más le duele actualmente.

Por lo cual la comunicadora lo cuestiona, “¿por qué, si todos tenemos esos dolores?”. Tratando de empatizar con él, dejándole entrever que cada una de las personas lucha con batallas internas.

A lo que la voz de «Los Malvekes» agregó, «Nadie tiene que verme así. Tengo que mostrar que estoy bien. No ha sido fácil, es fome llegar a todo esto y sentirse vacío igual. Es lo que uno ha pasado, lo que han dicho. Yo he estado solo en esto, mentalmente, en todo. No he podido refugiarme en nadie, decir mis cosas. Guardo mis cosas, pero uno llega a un límite”, concluyó frente a las cámaras.

Mira el adelanto aquí: