«Le recomendaría que se entregara a la vejez»: Pamela Jiles aconseja a Cecilia Bolocco

Pamela Jiles fue una de las invitadas en el último capítulo del programa ‘Podemos Hablar’ de CVH. Ahí, entregó su análisis individual de diferentes rostros de la televisión chilena. No se contuvo al momento de hablar sobre diferentes figuras como Mauricio Israel, Daniela Aránguiz y Raquel Argandoña, pero claramente no podía quedar fuera Cecilia Bolocco quien también estuvo en boca de todos por sus dichos hace no mucho tiempo.

La diputada asistió al programa conducido por Jean Philippe Cretton, y aquí volvió a realizar el recordado segmento ‘Chile a prueba de Jiles’, que realizaba en el programa «Mentiras Verdaderas». En esta recreación se refirió a varios rostros de la farándula chilena, todos expuestos en fotografías en su famosa pizarra. Los analizó uno a uno, entregando una sincera opinión respecto a las últimas polémicas que los envuelven.

Fue durante este momento del programa, que salió la ex miss universo entre las fotografías. Quien recordemos no ha dejado de recibir comentarios respecto a sus dichos entregados en una pasada transmisión de Instagram. En esta le respondió a una espectadora con palabras que fueron tachadas como «gordofóbicas». Si bien la presentadora de «Todo por ti» expresó sus disculpas en diferentes ocasiones, continuó recibiendo bromas y críticas.

El duro análisis de Pamela Jiles sobre Cecilia Bolocco

La Abuela, se refirió sin ningún filtro a Cecilia Bolocco y sus polémicas palabras respecto a las mujeres talla XL. «Ella pidió disculpas, y eso de una manera da una vuelta de tuerca a las situación», señaló en primer lugar.

«Sin embargo, yo veo que el problema fundamental que puede tener Cecilia Bolocco, es un problema que Simone de Beauvoir definió a comienzos del siglo XX, como un problema central del feminismo, del que tanto se habla ahora. Que es el viejismo», comentó la diputada.

«A las mujeres se nos discrimina, por nuestras formas físicas, se nos dice prostitutas, brujas, locas o viejas. A mí me dicen todas. Y yo creo que aquí, probablemente, lo que hay en Cecilia es un temor por envejecer. Y yo le recomendaría a Cecilia que se entregara a la vejez«, aseguró posteriormente.

Finalizó agregando: «La vejez puede ser tremendamente entretenida y muy sexy, contrariamente a lo que ella piensa. Que se deje engordar, que se deje arrugar, que se deje todas esas cosas que nos pasa y está bien«.