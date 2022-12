«Irradia sensualidad»: Kel Calderón enamora mostrando su vestido navideño

Hace solo unos días, se celebró la Navidad, donde muchos aprovecharon de compartir en familia y abrir los esperados regalitos. Además, de mostrar en redes sociales, como es que lo pasaron en esta esperada fecha. Tal es el caso de Kel Calderón.

Resulta que a través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió una serie de postales, sobre lo que fue este día. Pero sin duda que lo que más llamó la atención entre sus más de 1.8 millones de seguidores, es el osado vestuario que eligió.

«XMAS 🎅 ❄️ 🌟 (Navidad)» escribió Kel Calderón para acompañar las fotitos en las que se luce con la cena que preparó para la noche, además de los regalitos que le llegaron y un vestido café con corte en la pierna y que además deja al descubierto su cintura.

Obviamente que al poco tiempo de publicar los registros, recibió más de 29 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de su público, quienes quedaron vueltos locos con lo regia que luce con la prenda.

«Irradia sensualidad»; «cada vez más regia»; «También hice lasaña»; «Si no eres un ángel estás cerca»; «Cosita bien hecha»; «Te mereces la felicidad plena»; «Esa boquita me mata»; «Estás maravillosa»; «Insuperable e intolerable Belleza» y «Fantástica nada más» es parte de lo que le escribieron.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que entre todos los mensajes, uno que llamó la atención es el de Renzo Tinsetti, el chef y supuesto nuevo amorcito de Kel Calderón, quien no dudó en escribirle: «oooh pero a mi no me llegó la invitación!!».

Kel Calderón y sus retoques

En medio de su viaje a Qatar, donde estuvo invitada al Mundial, Kel Calderón hizo una sesión de preguntas y respuestas, donde un usuario le consultó si acaso se había hecho algún arreglín en el rostro.

«Me pongo vitaminas en toda la cara cada tres meses, me hago dos láser al año para controlar las manchas», partió señalando. «Me he puesto unas gotitas de bótox en las líneas de la frente (antes de que se conviertan en arrugas)» agregó.

Junto con esto, Kel Calderón afirmó que «no tengo problema con ir haciéndome cositas pequeñas para prevenir daño o envejecimiento a largo plazo».