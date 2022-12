«Fuimos muy selectivos» Afirmó Christell Rodríguez respecto a los invitados a su matrimonio

Christell Rodríguez respondió a las dudas de sus seguidores respecto a quienes asistirían a su matrimonio. Muchos curiosos por saber si entre ellos había algún rostro conocido de la televisión. A lo que la cantante entrego una sincera y breve respuesta.

A pocas semanas de que la ex integrante de Rojo, lleve a cabo su ceremonia de bodas. Esta será en Viña del Mar con su prometido, Roberto Parra. Sus seguidores han estado especulando curiosos respecto a la lista de invitados que tendrá. La interprete de «mueve el ombligo» ha señalado que será un evento intimo con su familia y amigos más cercanos.

La estudiante de Fonoaudiología ha estado anunciando y mostrando algunos detalles sobre su pronta unión en redes sociales. Recordemos que no hace mucho compartió en su perfil un vídeo de lo que fue su despedida de soltera. Se le veía rodeada de su circulo más intimo de amigos.

Y fue hace poco que estuvo respondiendo algunas preguntas de sus seguidores a través de historias en su cuenta oficial de Instagram. Entre todas las preguntas que le hicieron llegar, se repetía constantemente la que preguntaba sobre su vestido de novia, a lo que la joven de 24 años respondió:

«Sí, ya lo elegí, les voy a estar compartiendo algunos de los que me he probado, pero de por sí, ya está elegido. La otra vez tuve la primera prueba, ahora la segunda y ver cuándo me lo entregan», comentó con emoción.

Otro de los usuarios se mostro curioso respecto a la lista de invitados, esperando que la novia revelara un poco más de detalles en cuanto a la lista de asistentes preguntó: «¿Hay gente de ‘Rojo’ invitada al matrimonio? ¿O algún famoso/conocido?».

De manera bastante breve y sincera, Christell Rodríguez respondió ante la pregunta: «Piensan que va a estar plagado de famosos, pero hasta ahora no es así, al menos de la lista que llevamos, no hay gente famosa. Igual fuimos muy selectivos con pincitas, a pesar de que son varios», cerró.