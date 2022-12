«¿Por qué él me tiene que dar permiso?»: Kathy Contreras responde a comentarios por osadas fotitos

A pesar de que ya no está en televisión, Kathy Contreras sigue más que activa en redes sociales, donde tan solo en Instagram supera los 439 mil seguidores, a los que enamora con postales de todo tipo, ya sean de su familia o de su día a día.

Pero esto no es todo, ya que la chiquilla tiene un perfil en Unlok, conocida plataforma de contenido para adultos, la cual funciona de forma muy parecida a Only Fans, en la que los usuarios que quieran acceder a sus registros más osados, tienen que pagar una cifra mensual.

Aunque de todas formas, Kathy Contreras igual sube picaronas fotitos en Instagram, que usualmente la llenan de piropos. Eso si, no todo halagos, ya que en el último tiempo, varios usuarios se han dedicado a criticarla, ya sea por su peso o por lo destapada que posa.

Pero esto no es lo único, pues incluso a algunos ociosos no se les ocurrió nada mejor que irse en contra del marido de la ex Calle 7, quien es el encargado de sacarle las fotos, acusándolo de vivir de ella.

Kathy Contreras responde a los ociosos

«Y el cafiche haciendo nada 😂», fue uno de los comentarios en la reciente destapada fotito de Kathy Contreras, en la que aparece con una polera mojada de Unlok, y donde censuró su delantera.

A este comentario se sumó una internauta se manifestó en contra de la osada postal de Kathy Contreras. Incluso, otra ciberociosa escribió: «en el fondo él vive de ella, tiene razón», a lo que la ex chica reality contestó.

«Generalmente no contesto los mensajes cuando opinan sobre mi cuerpo, pero este me dio ganas de responderte para sólo decirte que sus suposiciones están completamente erradas, mi pareja tiene su trabajo hace años y tiene una estabilidad económica la cuál agradecemos siempre», comenzó diciendo Kathy Contreras, junto con resaltar las cosas positivas de su amorcito.

Siguiendo por esta línea, aclaró que «con respecto al que él me ‘deje’ sacarme fotos para unlok, ambos con mi pareja nos preguntamos ¿por qué el me tiene que dar permiso? 🤷🏽‍♀️», indicó la influencer, junto con cerrar diciendo que tenía 32 años y que estaba feliz con sus 54 kilos, gracias a lo preocupada que estaba en su alimentación.