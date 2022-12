Fabricio recuerda la vez que tomó viagra: «Quedé como pimentón»

La noche del lunes, Fabricio Vasconcelos estuvo invitado a ‘Juego Textual’, donde confesó varios aspectos de su vida personal, además de anécdotas de sus años de máxima fama.

Y uno de los relatos que más llamó la atención, es cuando confesó que había tomado viagra una vez y que al final la experiencia resultó todo lo contrario a lo que esperaba.

«Tuve una muy mala experiencia con el viagra y mi señora, le saqué uno a un amigo. Yo creo que no era una dosis buena, debe haber sido de 500 mg, me hizo terrible, me congestioné y se me pusieron las orejas rojas, quedé como pimentón. Si lo probaría de nuevo para una noche de pasión, pero algo que realmente me funcionara» confesó Fabricio.

Las fotos desnudo de Fabricio Vasconcelos

Por otro lado, le consultaron sobre las fotos desnudo que se filtraron en su época de mayor éxito. Según explicó el bailarín, se las tomó cuando tenía 18 años, para una revista gay brasileña. “Ahí salían futbolistas, artistas, gente conocida, y para mí que me consideraran para esa revista era muy bueno, y allá somos más desinhibidos para estas cosas”, indicó.

Lo malo es que años después las usaron en su contra, cuando, tras ser echado del grupo Porto Seguro junto a su novia de ese entonces, Vivi Rodrigues, fundó con ella un nuevo grupo, Porto Bahía. “Entonces mis excompañeros fueron a Brasil, trajeron las fotos y se las mandaron a Víctor Gutiérrez para que las mostrara en CHV. Tiraron la revista para tratar de hundirme totalmente”, contó Fabricio.

A la larga, eso sí, las fotos jugaron a su favor. “Yo tenía un público infantil, pero tras las fotos llegó gente grande. Me molestan hasta el día de hoy por esas fotos. Yo creo que gran parte de mi carrera fue porque estaba bien parado en las fotos”, bromeó.

Consultado sobre si lo haría de nuevo, el brasileño se negó. “Soy cero pudoroso, pero no es algo que tengo en mente. No es lo mío ahora, nunca lo he pensado”, dijo.