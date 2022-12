Raquel Argandoña recuerda su primer despido de Canal 13: «No pude sacar ni mi ropa»

Desde el estreno de ‘Tal Cual’, las figuras del programa se han dedicado a contar varios secretillos y anécdotas que se tenían bien guardados. Así es como ocurrió con Raquel Argandoña, quien contó la firme sobre la primera vez que la echaron de Canal 13.

El cahuín comenzó en medio de una conversación con Paty Maldonado, quien también formó parte de toda la historia. «Yo le dije a Raquel. ¿Vienes del canal? ¿No te ha pasado nada? ¿Estás segura porque me entere de esto?» contó la opinóloga.

Raquel Argandoña y su despido de Canal 13

Frente a esto, Raquel Argandoña reveló lo que ocurrió. «Cuando a mí me echaron de Canal 13 la primera vez, había sido el cumpleaños de Tonka, entonces yo animé el ‘Bienvenidos’ y para mí era el mejor día de mi vida y de mi carrera. Íbamos a actuar a Concón, en la carretera y la Pata me dice ‘¿estás segura que está todo bien?, ¿no sabes lo que pasó? Te echaron. Yo me enteré por la Pata», relató.

Siguiendo por esta línea, La Quintrala confesó que todo fue tan rápido que no alcanzó a concretar algunos «trámites» que debía hacer antes de partir.

«No pude sacar ni mi ropa, ni pagarle al quiosco lo que debía, tuve que decirle a Michelle Adam que me pagara y después le transferí», afirmó.

Eso sí, aclaró que «tampoco andaba llorando cuando me echaron de los canales ni nada menos, la televisión es así».

En el capitulo de ayer, el par de animadoras también recordaron una feroz pelea que tuvieron hace unos años por culpa del dinero cuando ambas trabajaban en un exitoso programa radial.

“«Una vez la pillé… una vez la pillé recortando más que yo”, acusó Maldonado. Por su parte, Raquel Argandoña se defendió diciendo que “fueron las circunstancias del momento».