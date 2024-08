Hija de Cristián de la Fuente sorprende con románticas fotos junto a su amorcito

Unas semanas atrás, Laura, hija de Cristián de la Fuente, estuvo en el centro de la noticia, luego de que compartiera unas románticas fotitos junto a una desconocida joven, lo que disparó los rumores sobre un posible romance.

A pesar de que se mantuvo en silencio por casi un mes, hace poquito decidió romper el silencio en medio de un evento, donde aprovechó de confirmar que efectivamente está en una relación, más feliz que nunca.

En conversación con Página 7, Laura de la Fuente explicó que «yo entiendo, al publicar ciertas cosas, me expongo a comentarios y está perfecto. Cada uno puede tener su opinión, pero yo seguiré viviendo mi vida, y si a alguien le gusta o no, será».

«Yo siempre he agradecido mucho el cariño de las personas. Por ejemplo, en mi recuperación, recibí mensajes demasiado lindos. Me sentía demasiado acompañada, no solo por mis amigos y familia», continuó la hija de Cristián de la Fuente.

Siguiendo por esta línea, la joven agregó que «además, mis papás siempre me han apoyado y ofrecido su amor incondicional, y eso siempre lo voy a agradecer». Para luego dar paso a confirmar su relación. «Estoy muy contenta, sí, estoy en pareja, feliz».

Las románticas fotos de Laura de la Fuente con su polola

Es en este contexto que, de acuerdo a lo consignado por La Hora, Laura de la Fuente sorprendió a sus seguidores con un collage en sus historias de Instagram, donde compartió varios registros disfrutando de la naturaleza. Pero lo que más llamó la atención es que decidió mostrar a su amor.

Aunque esto no es todo, ya que la influencer acompañó la publicación con la canción ‘Caída del Cielo’ de Rels B, lo que muchos asociaron de inmediato a que era una dedicatoria para su pinche.