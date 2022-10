Laura Prieto y el término de «Me Late»: «La vida muchas veces en injusta»

Laura Prieto fue citada el sábado pasado, al igual que todo el equipo de «Me Late», a una reunión convocada por Daniel Fuenzalida. Pues el locutor de Radio Activa conocía la noticia del abrupto fin del espacio de farándula desde la jornada del viernes pasado.

«Ayer (viernes) diez para las siete de la tarde estaba al aire y el gerente del canal, uno de los gerentes, Juan Diego Garretón, me comunica que a las 7 suba a su oficina, que me va a contar algo. Junto a él está Martín Awad, gerente general del canal, para comunicarme que el Me Late no seguía«, confesó la voz de nuestra radio hermana, en un video publicado en su perfil de Instagram.

La reacción de Laura Prieto tras el inesperado fin del programa

Laura Prieto era la incorporación más reciente del espacio, pues se unió solo hace un par de semanas y se integró muy rápido. Es por eso que, según declaró a ADN Radio, estaba muy apenada por la decisión de TV+.

«Estamos completamente en shock, estoy muy triste. Me acoplé a este equipo hace dos meses, un equipo chico, muy humano», señaló la modelo de entrada.

En esa misma línea, la modelo uruguaya radicada en Chile confesó: «se me parte el alma por mis compañeros. Por Daniel, que le tengo una gran admiración por como sacó la marca Me Late adelante», agregó la ex Calle 7 al medio antes mencionada.

Asimismo, fue la misma chiquilla que desclasificó que la noticia la conoció ella y sus compañeros durante el sábado, debido a que el «Huevo» no quería arruinar el cumpleaños de Francisco Halzinki.

«La vida muchas veces es injusta! Agradezco haber coincidido con este grupo humano! @melatetv me hará falta como a miles de ustedes para alegrar sus tardes!», expresó Laura Prieto, aunque a través de su cuenta de Instagram después de conocer la triste noticia.