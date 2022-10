Vale Roth tras unirse a portal para adultos: «Cartucha nunca he sido»

Hace unos días, Vale Roth sorprendió a sus seguidores en Instagram, al anunciar que decidió unirse a Arsmate, una plataforma de suscripción de contenido para adultos, la cual funciona de forma muy similar a Only Fans y Unlok.

En ese momento, la chiquilla contó que contará con el apoyo de su pololo para crear el contenido, además de señalar que «Casi todas tienen menos yo, así que no podía quedarme atrás».

Frente a esto, es que Vale Roth conversó con Publimetro sobre su decisión, asegurando que «Cartucha nunca he sido, soy súper juguetona, mi lado deportista ya lo he mostrado, bailo y ¿por qué no mostrar mi faceta o mi lado más sensual? No tiene nada de malo, le dan a veces un poquito de color».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que aprovechó de adelantar el contenido que pretende subir. «Videos sensuales, juguetones, voy a mezclar deporte, con ropa más sexy, no le veo nada de malo, quiero desarrollar estas dos áreas (…) tienen que meterse a la página para ver, está super chori».

«Me mandé a pedir conjuntitos, ropa interior para jugar un poquito, llevo un video, tres fotos, está entretenida la página, la paso súper bien» continuó Vale Roth

Vale Roth y el apoyo de su amorcito

Tras esto, la bailarina mencionó que cuenta con todo el apoyo de su amorcito. «Mi pololo me apoya, es un partner para mí, me apaña en todas, no le encuentra nada terrible, él me va a grabar, me va a ayudar (…) Es dentista, pero sí puede ayudarme en esto».

«Vamos a jugar con la imaginación, espero que me vaya bien» cerró Vale Roth, quien previo a su llegada a la plataforma de contenido para adultos, ya había jugado en Instagram con postales un poco más subidas de tono y que sin duda la llenaban de piropos.