Yamila Reyna sorprende con fotito besando una «tetinga»

En varias ocasiones te hemos contado que Yamila Reyna es más que activa en su cuenta de Instagram, donde supera los 549 mil seguidores, a los que saca carcajadas con divertidas anécdotas y enamora con coquetas postales que la llenan de piropos.

Y durante las últimas horas, la argentina generó todo tipo de comentarios, luego de compartir unas fotitos del recuerdo de lo que fue su viaje por Colombia, cuando participó del programa de cocina ‘MasterChef Celebrity Chile’.

«Cómo saben, amo viajar, Y en Cartagena dicen, que si queres volver tenes que besar una tetinga de las «Mujeres de Botero»», comenzó escribiendo Yamila Reyna para acompañar los registros donde aparece junto a las conocidas estatuas.

Siguiendo por esta línea, la actriz argentina agregó: «Y yo quiero volver así que…😚 Y ustedes que han hecho para volver a un lugar?».

Al poco tiempo de subir la publicación, Yamila Reyna recibió más de tres mil me gusta y decenas de comentarios por parte de su público, con muchos respondiendo a la pregunta que lanzó, mientras que otros riéndose de su postal.

«Agarrarme a los nativos»; «Era besar no más po Yami»; «Amo tu escencia, la energía y buena onda que proyectas»; «No se me había ocurrido hacer esa wea»; «Decía besar no languetear yami «; «Quieres volver con mucho ímpetu»; «Te pasaste querías otra cosa» y «Uno besa lo que sea pa volver» le escribieron.

Yamila Reyna y su paso por la clínica

Hace un tiempo te contamos que Yamila Reyna no lo pasó muy bien, pues luego de estar de viaje en Argentina, terminó en la clínica por consumir un alimento que estaba en mal estado.

«Me compré este salame en Córdoba, es típico de donde yo soy y me lo traje sellado al vacío. Cuando llegué a Chile, el vacío se había soltado y decidí abrirlo igual y lo comí y me dio una reacción alérgica terrible, no tenía mal sabor ni mal color, como pueden ver, pero fue lo único que comí fuera de lugar» comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea, la actriz aseguró que «Tomé antialérgicos orales y no funcionan, el cuerpo está como quemado de sol y molesta mucho», junto con mostrar una serie de postales en las que se puede ver la reacción alérgica que le dio producto de comer el salame en mal estado.