Music Bank 2022: Princesa Alba es elegida como animadora del evento

El espectáculo K-Pop más grande en la historia ya tiene el nombre de su animadora local. Princesa Alba será la encargada de representar a Chile en el Music Bank 2022, el cual se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre en el Estadio Monumental.

La cantante chilena acompañará en la conducción a Rowoon, miembro de SF9 y protagonista de los k-dramas de Netflix “El afecto del rey” y “Mañana”. La intérprete de «Convéncete» fue elegida directamente por la KBS, prestigiosa cadena de televisión coreana encargada del evento.

«Para mi es algo muy gratificante. Es un honor que me hayan elegido a mi, que les guste lo que hago y que mi perfil es idóneo para presentar un festival como lo es el Music Bank. Espero estar a la altura. Voy a estudiar muchísimo. Sé que es una instancia super importante para el fandom, para todos los seguidores del K-Pop, así que voy a dar todo de mi», comentó al respecto Princesa Alba

Eso si, para la artista esta no es su primera experiencia con la música coreana: «Soy fan. En este momento estoy obsesionada con las STAYC y justo se dio que podré presentarlas a ellas. Iba a ir de espectadora, entonces que se haya dado la oportunidad de ser la MC es increíble. También soy muy fanática de NewJeans, que me tienen anonadada con el estreno de su música, videos y performances. Las (G)I-dle también me encantan, los Stray Kids. Obviamente Blackpink y bueno, muy muy muy fan de las Loona».

Princesa Alba y la nueva edición del Music Bank

Esta versión del Music Bank será la más grande de todas y bien lo sabe Princesa Alba, que conoce de memoria el recinto donde se realizará. «Para mi el Estadio Monumental es como mi casa porque siempre voy a los partidos. Que también acoja a este festival, en una instancia tan importante, con tanta gente, se me hace super bonito. Voy a representar lo mejor posible a Chile para que la KBS se lleve las mejores impresiones de nuestro país», puntualizó la artista.

Esta será la tercera edición de Music Bank en nuestro país y justo en el 10º aniversario desde su primera vez en Chile, recordando el gran espectáculo de 2012 en la Quinta Vergara.

Desde todos los países de Latinoamérica, incluso fans de Corea, Japón y Europa, llegarán hasta Santiago para ser parte de un evento de carácter mundial. NCT Dream, The Boyz, (G)I-dle, Ateez, Tomorrow X Together (TXT) y STAYC harán vibrar el coloso de Macul junto al género musical que solo sabe de récords alrededor del globo.

Music Bank Chile 2022 contará con zona de relajación para los asistentes Vip Experience, además de Food Trucks, espacio K-Beauty y sectores especialmente destinados a los fans clubs, quienes podrán compartir sus proyectos y organizar todo lo que tengan preparado para los artistas en el show.

Los últimos tickets para Music Bank Chile 2022 se encuentran disponibles por sistema Ticketmaster. Para mayor información ingresa a www.noix.cl.