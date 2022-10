Marité Matus rompe el silencio tras muerte del papá de Arturo Vidal

La jornada del 11 de octubre, impactó la noticia de la muerte del padre de Arturo Vidal, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio y a un shock hipovolémico al interior del Club Hípico en Santiago. A pesar de que rápidamente llegó personal de emergencia, no lograron reanimarlo.

Tras conocerse la lamentable información, de inmediato la familia del futbolista recibió decenas de muestras de cariño tanto en nuestro país como en extranjero. Junto con esto, el propio King, su hermano y Monito Vidal le dedicaron emotivos mensajes.

Pese a esto, hay una persona que se había mantenido en completo silencio: Marité Matus, exesposa de Arturo Vidal y madre de sus tres hijos, quien tras conocerse la noticia de la muerte de su ex suegro, no había emitido ningún comentario.

Es por lo mismo que muchos de los seguidores de la influencer salieron a cuestionarla por no dedicar en redes sociales unas palabras al abuelo de sus retoños. Esto a semanas de que confesara que no tiene la mejor relación con la familia de su ex.

Hay que recordar que en aquella ocasión aseguró que no había interés de acercarse a los pequeños en momentos importantes. «Simplemente no tienen interés en verlos, y cuando no nace ese vínculo, nada que hacer».

Marité Matus responde a críticas por su silencio

Resulta que durante una sesión de preguntas y respuestas, un usuario le escribió a Marité Matus: «Qué feo que no hayas dicho nada de la muerte de tu ex suegro, ni una palabra!!!».

Frente a esto, la también empresaria lanzó: «No subo aquí todo lo que hago o pienso» y agregó que «Ayer fuimos al velorio con mi hijo, estuvimos con la familia Vidal. Era el abuelo de mis niños y una muerte siempre es dolorosa».

Para cerrar, Marité Matus señaló que «No tengo por qué publicar por aquí para que veas lo que hicimos. Y obvio que ha sido una noticia triste para todos».