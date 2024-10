La Rancherita revela el comentario de Arturo Vidal que la hizo terminar su romance

Esta semana se estrenó la entrevista de Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, con Luis Jara, en su programa ‘Al Piano con Lucho’, donde se confesó sobre su vida personal y cómo la han afectado los medios.

«Mucha gente prejuicia y malentiende cuáles son realmente mis anhelos, cuáles son realmente mis objetivos. Yo me he dedicado a cantar toda la vida, de los siete años soy cantante», comenzó señalando la cantante.

Siguiendo por esta línea, Carolina Molina agregó que «siempre es lo que he defendido, he grabado cinco discos, ahora este es el sexto, tengo montones de singles. Siempre estoy trabajando en la música. Nunca he tenido ningún otro objetivo».

«Alguna vez tuve un objetivo y una invitación de irme a Alemania, olvidándome de mis sueños, persiguiendo el amor y no lo hice. Entonces, para mí la prioridad siempre ha sido la música, pero desgraciadamente al medio le interesa mostrar otras cosas», continuó.

Junto con mencionar que «hay cosas que acá no se saben porque (a los medios) les gusta destacar lo que me pasa en la vida personal. Yo siempre he sido La Rancherita cantante, lo que pasa es que hay gente alrededor que cambia las cosas».

El motivo del quiebre de La Rancherita con Arturo Vidal

Es en este contexto que, Luis Jara le preguntó por su romance con Arturo Vidal. Instancia que aprovechó para revelar que estuvo a punto de irse a Alemania con él y el feo comentario que la llevó a terminar la relación.

«Yo era cantante en Mekano y no nos alcanzamos a conocer bien. Se mezcló mucha gente, mucho cahuín, mucha farándula, mucho ‘que le dijeron a él, que me dijeron a mí’, pero entre eso, él fue como a pedir mi mano, por decirlo así, a Quillota, con mi papá y mi mamá para llevarme a Alemania», afirmó.

Siguiendo por esta línea, La Rancherita recordó: «Él nunca había pololeado, por lo que yo sabía, fui su primera polola. Iba casi que a pedir la mano para que me fuera con él. Yo dije que sí, o sea, estaba súper encantada, de verdad, estaba enamorada».

«Me acuerdo de que mi mamá le dijo ‘bueno, pero mi hija que va a hacer en Alemania, ¿va a cantar?, ¿va a desarrollarse como artista, lo que a ella le gusta hacer, lo que ha hecho toda la vida?’, y Arturo le dijo ‘no, ella, no tiene para qué seguir haciendo esas payasadas'», confesó,

Siendo este comentario el que terminó por desencantarla. «Después vinieron todos los celos, y las chicas del team koala que se le colgaban, y las tentaciones para él, entonces fue como ‘ay, no’», y «así terminó la relación».