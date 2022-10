Lollapalooza Chile 2023: Quienes son los artistas invitados y venta de entradas

Tras una larga espera, finalmente desde Lollapalooza Chile se anunció el lineup de la edición 2023, el que se viene con todo, enfocado en la música urbana y en los artistas que marcan el importante festival de música.

Este 17, 18 y 19 de marzo de 2023 el Parque Cerrillos, recibirá toda la energía de los miles y miles de fans de la música que ya han hecho de este encuentro todo un ritual de disfrutar durante tres días en la ciudad, lo que se considera una de la gira de los festivales más grandes del mundo.

Drake, Billie Eilish, Blink – 182, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Jane’s Addiction, The 1975, Armin van Buuren, Kali Uchis; Tove Lo, Claptone, Fred Again.., Alison Wonderland, Gorgon City, Purple Disco Machine, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, Aurora, Mora, Polo & Pan, Cigarettes After Sex, Rise Against.

Pero esto no es todo, ya que por el lado de la música urbana, hacen su debut artistas como Pailita, Cris MJ, Tokischa, Young Cister, Danny Ocean, Villano Antillano, Pablito Pesadilla, King Savagge y Loyaltty.

Lollapalooza Chile como siempre vuelve con todo. Un punto de reunión obligado donde la música convive con expresiones artísticas, inclusivas, medioambientales, familiares y urbanas, también con espacios para integrar y aportar a grandes causas. También activando la ciudad con los clásicos y esperados Sideshows. Todo para entregar una experiencia como ninguna otra, siempre manteniendo su sello de una gran fiesta de ritmos globales.

¿Dónde comprar entradas para el Lollapalooza?

Costanera Center, presentador de Lollapalooza Chile, dispondrá de 15.000 descuentos de un 20% de forma limitada y distribuidos entre todos los tipos de pases y etapas desde Preventa 1. Cada descuento permite comprar máximo una entrada. El descuento aplica sobre el valor sin cargo por servicio. Descuento válido hasta agotar stock. Para hacerlo efectivo, ingresa a su APP Mi Mall, descarga tu código e ingresalo en Puntoticket al momento de realizar la compra.

Banco de Chile, presentador de Lollapalooza Chile, dispondrá para clientes Banco de Chile 15.000 descuentos del 20%, pagando con tarjetas del Chile, en 3, 9 ó 12 cuotas sin interés, y pagando hasta un 25% del total con dólares premio, distribuidos entre todos los tipos de pases y etapas desde Preventa 1. Cada descuento permite comprar máximo cuatro entradas. El descuento aplica sobre el valor sin cargo por servicio. Descuento válido hasta agotar stock.