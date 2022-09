Cris MJ se luce con nuevo adelanto de su disco «Welcome to my World»

El fenómeno de la música urbana nacional, Cris Mj festejó en grande sus 21 años junto al público que lo sigue fervientemente. Es por este motivo, que realiza cuatro estrenos simultáneos, de los singles que ya están disponibles en las plataformas digitales y YouTube: “Bellakera” y “Matemos las ganas”, junto a los feat. “Suburban” con Jory Boy y “Víbora” junto a Juanka el Problematik, en colaboraciones que prometen encender la escena como nunca antes.

Estas nuevas canciones, son parte de su primer EP “Welcome to my World”, esta placa, grabada bajo el sello internacional Rimas Entertainment y Stars Music Chile, viene a coronar la exitosa carrera que el cantante ha desarrollado en el plano nacional e internacional.

El responsable del viral latino “Una noche en Medellín” y uno de los cantantes más exitosos de los últimos años, adelantó que en “Welcome to my World”, el público podrá adentrarse un poco más en su vida. “Este disco es como mi mundo y expresa la forma en que vivo casi como si fuera una película”, comenta Cris Mj.

Siguiendo por esta línea, agrega que “cada canción tiene un sentimiento con el que espero que se puedan identificar, ya que hablo sobre los problemas del ser humano, ya sea en pareja o soltero, de rumba, de paz mental y sobre todo, de disfrutar”, expresa el artista sobre este álbum que es sólo el comienzo de todo lo que aún tiene para mostrar.

El gran éxito de Cris MJ

Durante su deslumbrante trayectoria, Cris MJ ha elevado cada vez más su seudónimo “El más que suena”. Ejemplo de aquello, son sus 17 millones de oyentes mensuales, que lo dejan como el líder indiscutido del movimiento urbano hecho en Chile. Con «Una noche en Medellín» superó los 208 millones de views en YouTube, mientras que en Spotify está por alcanzar los 400 millones de streams. Otros de sus hits, son “Yo no me olvido”, “Los malvekes”, “Bichiyal”, “Locura y maldad”, “Cómo te va”, “Dime tú” y “Marisola”, estrenado hace algunas semanas junto a Standly.

Además de su gran fama en Chile, en el ámbito internacional, Cris Mj se ha presentado con gran éxito en países como Ecuador, Perú, México, Colombia y España, entre otros.

Este año, Cris Mj se convirtió en el primer artista chileno en ingresar al Top 50 de éxitos globales de Spotify. El cantante y compositor nacido en La Serena, comenzó a publicar sus primeros temas en 2019, cautivando de inmediato a la audiencia que hoy lo tiene como el artista más importante del género urbano nacional.