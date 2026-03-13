Lollapalooza Chile 2026: Estos son los objetos permitidos y prohibidos en la nueva edición del festival

Este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo se realizará el famoso festival de música Lollapalooza 2026. Asimismo ya están disponibles las cosas que puedes llevar y los objetos que están prohibidos con el fin de poder garantizar un lugar seguro para todos.

Entre los objetos que se encuentran permitidos para ir al Lollapalooza 2026 están:

Botella de agua reutilizable de 500 cc y botella de agua plástica por persona.

y botella de agua plástica por persona. Contenedor de agua como cantimplora, camelbak y mamaderas plásticas vacías .

. Sombrilla de papel de mano .

. Bloqueador y desodorante , que no sea en aerosol .

, que . Maquillaje , sin espejos.

, sin espejos. Chaquetas, polerones, mantas y toallas .

. Binocular .

. Cámara fotográfica de lente fijo , no profesionales.

, no profesionales. Cargador externo con batería fija -no extraíbles- de capacidad máxima 20.000 mAh.

Asimismo, si vas con tus hijos, los artículos permitidos son mamaderas, colados y comida de bebés sellados. También se aceptan coches de bebé, pero serán revisados antes de ingresar.

Artículos prohibidos para ingresar al Lollapalooza 2026

Por otro lado, los elementos que están estrictamente prohibidos y que serán retenido a la entrada son objetos que puede ser altamente inflamables o peligrosos al ser transportados.

Elementos cortopunzantes de cualquier tipo.

de cualquier tipo. Alcohol y sustancias ilegales .

. Envases o vasos de vidrio, espejos, perfumes .

. Alimentos y líquidos . Solo colados o picados sellados en el caso de niños.

. Solo colados o picados sellados en el caso de niños. Tiendas de campaña, sillas y pisos .

. Equipos profesionales de fotografía, drones y accesorios.

Monopatines, scooters, patines o skate.

Animales de compañía , a excepción de perros de servicio presentando certificado que lo acredite.

, a excepción de perros de servicio presentando certificado que lo acredite. Cigarrillos electrónicos , vaporizadores con batería extraíble y similares.

, vaporizadores con batería extraíble y similares. Punteros láser.

Además, cualquier objeto que se pueda considerar inseguro será retenido en los accesos por los equipos de seguridad del festival.

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