¿Lollapalooza regresa al Parque O’Higgins?: Aseguran que Cerrillos no recibirá una nueva edición del evento

Hace algunos años, Lollapalooza Chile se ejecuta en el Parque Bicentenario de Cerrillos, sin embargo, tras su última edición realizada entre el 21 y 23 de marzo, surge la incógnita: ¿será la última vez que el evento se haga en esa comuna?

Desde que el festival se trasladó a Cerrillos, han surgido varias críticas. Algunos se quejan de la lejanía, las dificultades para salir, la falta de áreas verdes y los reclamos de los vecinos. Estos factores han impulsado la idea de que Lollapalooza vuelva al Parque O’Higgins, su lugar original.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ha sido uno de los principales impulsores de este posible regreso. En enero, sostuvo una reunión con Lotus, la productora del evento, para conversar sobre futuros proyectos. Aunque en ese momento no confirmó que hablaron directamente del festival, sí dejó entrever que algo se estaba gestando.

Lollapalooza no regresa a Cerrillos

Este mes, se realizó una segunda reunión entre Lotus y el municipio de Santiago. En esta ocasión, la productora presentó un plan concreto para que Lollapalooza vuelva al Parque O’Higgins. Incluso entregaron planos y detalles del montaje.

Aún no hay una confirmación oficial, pero los indicios son claros. Además, desde la municipalidad de Cerrillos confirmaron al medio The Clinic que Lollapalooza 2026 no se hará en su comuna. Todo apunta a que el festival está cada vez más cerca de regresar a Santiago.

También puedes leer en Radio Corazón: La broma de Pedro Ruminot a Sergio Freire en su Movistar Arena que el público nunca esperó