Tu Día: ¿Cómo será el renovado matinal junto a Priscilla Vargas y José Luis Repenning?

La espera ya está a punto de acabar, para los fans de la dupla del momento en la pantalla chica nacional: José Luis Repenning y Priscilla Vargas. Pues los comunicadores debutarán este lunes 17 de octubre en la animación de «Tu Día».

Se transformaron en figuras clave de las mañanas noticiosas de Mega, pasando a ser amigos y luego una de las duplas más queridas y afiatadas de la televisión chilena. Esta vez, en el renovado matinal Canal 13 de lunes a viernes a las 8.00 horas.

Repenning y Vargas adelantan cómo será el matinal

Acerca de este remozado programa, Repenning tuvo palabras para su fiel público. «Se va a encontrar con nosotros, que los hemos acompañado durante tantas mañanas en tantos años, y vamos a seguir siendo cómplices de nuestros queridos televidentes», comenzó diciendo el periodista.

Por su parte, Vargas adelantó lo que se viene en el renovado espacio. «Yo creo que esas conversaciones cotidianas, que nosotros tenemos fuera de cámara, es lo que vamos a llevar. Con contenido y contándole a la gente lo que pasa, siempre desde una naturalidad. Será como una conversación entre amigos y de una forma muy familiar», explicó la comunicadora.

Lo mejor de trabajar juntos

La reciente incorporación de Canal 13, se refirió a lo que él considera lo mejor de trabajar con su colega y amiga. «… yo diría que es la complicidad, los tiempos y sabemos cómo dirigir una conversación y cómo debatir sobre un tema. Además de ocupar los espacios, también para la cosa distendida y el buen sentido del humor que tenemos. En ese sentido, el desafío ahora es llevar todo eso a un matinal», señaló José Luis Repenning.

Priscilla Vargas, en tanto, también tuvo palabras para hablar de como es trabajar con ‘Repe’.»… él me permite ser tal cual soy y él tiene una tremenda oportunidad de mostrarse tal cual es, no solamente con sus conocimientos, que él ya ha demostrado tener, sino que otros talentos, como su sentido del humor», agregó la ex conductora de Aquí Somos Todos.

Para cerrar sus palabras, la periodista se refirió a lo positivo del cambio de forma de la dupla de amigos. «Pasar de un noticiario a un matinal con ‘Repe’ nos permite definitivamente ser nosotros mismos, tal cual somos; divertidos, espontáneos, con la posibilidad de conversar y discutir las cosas, tal como se dan las dinámicas entre amigos. Yo creo que ese es el gran plus de este gran programa», concluyó Vargas sobre el proyecto que comienza este lunes 17 de octubre.