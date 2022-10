«Estaba haciendo cardio»: Los mensajes de la supuesta infidelidad del esposo de Denise Rosenthal

Durante las últimas semanas, Denise Rosenthal ha estado en Miami trabajando en lo que será su próximo disco. Y ahora la cantante volvió a nuestro país, regreso que se ha visto envuelto por los fuertes rumores de infidelidad por parte de su esposo, Camilo Zicavo.

Resulta que este fin de semana comenzaron a circular a través de Twitter una serie de acusaciones en contra del exmiembro de la Moral Distraída, a pesar de que no existía ningún tipo de foto o prueba concreta que confirmara las acusaciones.

Y cuando todo internet estaba pendiente de lo que ocurría con el matrimonio, la propia Denise Rosenthal pareció restarle importancia, pues por medio de sus historias en Instagram, la joven compartió una postal en la que lucía su anillo, junto al mensaje «Ahora sí que si nos fuimos. Gracias Miami».

Pero parece que escándalo no se quiere quedar ahí, ya que al poco tiempo de que empezaran a bajar las especulaciones, se filtró una supuesta conversación que habría mantenido Camilo Zicavo con una chiquilla por Instagram, antes de que cerrara la cuenta.

La filtración de los supuestos chats de Camilo Zicavo

La cosa es que la cuenta de Instagram Biitchpostingcl, publicó un chat que de momento no tiene confirmación de dónde proviene, pero se lee que el esposo de Denise Rosenthal le habría preguntado a una persona desconocida «si estaba haciendo cardio». Mientras que la otra persona contestó de forma negativa, con un emoji de risa.

Del mismo modo, tras la presunta consulta de Camilo Zicavo, la otra persona habría escrito «no tengo a nadie para hacer ese cardio».

En esa misma línea, el actual miembro de Plumas después habría planteado que a la otra persona seguro no le falta con quien (hacer cardio), y que también se puede realizar en solitario.

Asimismo, para cerrar el chat que no se sabe si es real, la otra persona habría rematado con dos curiosos mensajes. «Creo que ya estoy totalmente asexuada» y «no, no me falta, pero son tan pavos algunos».

Cabe señalar que al momento de la publicación de esta nota, ni Denise Rosenthal ni tampoco Camilo Zicavo, se han pronunciado sobre la serie de especulaciones.