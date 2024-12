Ex de Denise Rosenthal rompe el silencio tras separación: «Nadie merece el maltrato como el que he recibido»

Desde que se reveló que Denise Rosenthal y Camilo Zicavo habían terminado su relación, ninguno hizo ninguna declaración sobre el quiebre, solo con la cantante compartiendo crípticos mensajes a través de redes sociales.

Es en este contexto que, el ex miembro de ‘La Moral Distraída’, se ha llevado una serie de críticas, en especial tras los rumores de que tiene una nueva pareja. Cuestionamientos que solo aumentaron tras compartir un meme que decía: «Yo cuando me preguntan por mi ex».

Frente a esto es que, una fanática de Denise Rosenthal le respondió que «siempre Denise fue y será que él como artista. Ojalá algún día llegues a juntar 1000 personas que te escuchen, tendrían que ser sordos».

Posteriormente, Camilo Zicavo le respondió directamente a la mujer: «La amiga planteó una paradoja, una dicotomía, un problema filosófico y quizás ni se dio cuenta. Hermoso me parece».

La fuerte reflexión de Camilo Zicavo

Tras esto, es que el ex de Denise Rosenthal publicó una sentida reflexión sobre los complejos momentos que ha atravesado en los últimos meses a través de redes sociales.

«El hate de estos días ha sido fuerte. Pero más fuerte ha sido ver las expresiones de amor y cariño de mucha gente, los amigos y familia siempre presente. Y también surgen amigos y familia que uno no sabía que tenía, compañerxs que uno no ha tenido la suerte de conocer, pero hay lazo que se generó de acompañarnos mutuamente escuchando nuestra música», escribió en una historia de Instagram.

Junto con lo que agregó: «Nadie merece el maltrato como el que he recibido. Ni yo, ni Denise, ni nadie. Porque nunca está demás recordar que el internet está lleno de historias que no son reales, porque no es la vida real, porque uno no conoce las vidas de los demás».

«Y que el hate, el maltrato, siempre serán más ruidosos que el amor y la aprobación. Que pueden hacer mucho daño si no tienen gente que los acompañe, como tengo yo», cerró el también músico.