Aseguran que Angélica Castro podría darle nueva oportunidad a Cristián de la Fuente

Como te hemos contado los últimos días, Cristián de la Fuente está en el centro de la polémica farandulera, esto luego de que se filtrara un video en el que se le puede ver bien coqueto abrazando y besando a una chiquilla al interior de un restaurante en México.

Es en este contexto que durante las últimas horas, el actor volvió al país del norte, tras llegar a nuestro país por el cumpleaños de su hija. Instancia en la que lo esperaban los periodistas en el aeropuerto para preguntarle por lo ocurrido.

«Les digo muchas gracias. Agradezco todo lo que ustedes dicen. Para mí las personas con las cuales tengo que pedir perdón es mi familia», comenzó señalando Cristián de la Fuente, junto con agregar que ahora le queda «Enmendar el error, pedir perdón y ser una mejor persona».

¿Hay reconciliación entre Cristián de la Fuente y Angélica Castro?

En medio de todo este escándalo, es que la atención se desvió a Angélica Castro, esposa del intérprete, con una serie de rumores indicando que no tenía intención de arreglar la relación o que incluso ya pensaba en un divorcio. Pero al parecer esta situación cambió en los últimos días.

Pues de acuerdo a lo comentado por Sergio Rojas en su programa online, la actriz ahora estaría barajando darle una segunda oportunidad. «Lo que yo supe es que ese mismo día, donde se sabe todo esto, ella había comentado que se quería divorciar de Cristián» comenzó relatando.

Junto a lo que agregó: «Pero el día jueves, cuando yo hablo con otra cercana a Angélica Castro, me dice que ella estaba más calmada y pensando si le da o no una segunda oportunidad a Cristián de la Fuente. O una nueva porque entiendo que no es la primera».

Pero uno de los temas que más llamó la atención en la transmisión en vivo, tiene que ver con la reacción que habría tenido Laura, la hija del matrimonio y por quién su padre viajó a Chile para acompañarla en su cumpleaños. Al parecer la joven de 18 años es la que estaría más indignada.

«El fin de semana, en el cumpleaños de Laura, entiendo que ella habría dicho que no recibía a Cristián en la casa. Dijo ‘no quiero que venga'» afirmó el panelista de Me Late.

Además de afirmar que «La negativa no era de parte de Angélica, sino que de la hija que estaba muy dolida, porque parece que Angélica como que está acostumbrada un poco a las andanzas de Cristián, se las sabía».